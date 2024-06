Angelina Kirsch: La modelo con curvas llora a su padre | entretenimiento

Emotionale Worte von Curvy-Model und Moderatorin Angelina Kirsch (35): Sie macht ihren Schmerz über den plötzlichen Verlust ihres Vaters (†76) öffentlich.

Am heutigen Samstag postet Angelina ein etwas anderes Foto auf Instagram . Es zeigt sie nicht fröhlich bei einem ihrer Jobs, sondern an der Seite von Papa Ingo. Das Bild ist in Schwarz-Weiß gehalten, ihr großes Vorbild ist verstorben.

Mit diesem Instagram-Foto verabschiedet sich Angelina Kirsch liebevoll und bewegend von ihrem Vater Foto: angelina.kirsch/Instagram

„Ich weine um Dich, auch wenn ich weiß, dass sich Dir das Tor zum erlösten Leben geöffnet hat. Ich weine um Dich. Aus Liebe. Weil Du fehlst. Und weil erst das Wiedersehen meinen Schmerz erlöst. Mein Papa, mein Held, mein Vorbild, mein Licht an grauen Tagen“, beschreibt Kirsch ihren Schmerz und die aktuelle Trauer.

Leer también

Was genau zum Tod ihres Vaters führte, lässt der „The Taste“-Star offen. Das Statement lässt allerdings erahnen, dass er möglicherweise erkrankt war. Weiter schreibt Kirsch: „Du hast Deine Augen für immer geschlossen, Dich im Schlaf davongemacht. Ohne Mühe, ohne Schmerzen, zufrieden.“

Mit diesem Foto gratulierte das Model ihrem Vater im September 2023 noch zum 76. Geburtstag Foto: angelina.kirsch/Instagram

Sie dankt ihrem Papa für all die Jahre und Liebe: „Von Dir habe ich gelernt, dass ich alles im Leben erreichen kann, wenn ich an mich glaube. Dass jeder Tag ein Geschenk ist. Dass in allem eine Chance steckt und das Glas immer halb voll ist.“

Und weiter: „Danke für die Zeit, Danke für das Leben, Danke für Deine Liebe, Deinen Glauben an mich, Dein Lachen und Deine Witze! Ich hab’ Dich lieb und mein Herz schreit, weil ich Dich so sehr vermisse!“