Detlev d! Soost: Un accidente en el ensayo de “Skate Fever”

¡Ay, eso duele! El mismo Detlev Sost no pensó que su viaje en trineo terminaría así. En julio de 2022, el hombre de 52 años practicará patinaje con su compañera de jurado Constance, pero Detlev realmente no quiere practicar. “Cuando me subí a mi patín, me di cuenta relativamente rápido: ¡es como caminar sobre huevos! Entrenamos durante unos nueve minutos y luego quise probar el frenado. Luego, todo lo que Constance vio fue que estaba parado horizontalmente en el aire porque mis ruedas se deslizaron debajo de mí”.dice Judge Skate Fever en una entrevista.