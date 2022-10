¿Quién es Goldie? ¿Se salió la máscara?

En el clip: Goldie canta “Bad Day” de Daniel Potter

Goldie tiene dos caras, lujosa y garabateada.

El exterior de Goldie es lujoso y te invita a acurrucarte, pero a Mask no le gusta escuchar eso en absoluto. La estrella prefirió mostrarse dura y seria en ‘El cantante enmascarado’. Esto también se adaptaría mejor al sonido, ya que es distintivo y tosco.

Goldie no quiere ser linda

¿Qué significan las pistas? Aprendemos esto del clip introductorio de Goldi:

Contrariamente a su contrato, Goldie no quiere ser linda.

Goldie se ve a sí mismo como asertivo y gentil en el mejor de los casos.

A Goldie no le gustan los peluches.

Su nuevo hogar es Goldland.

Eso debería hacer que Goldland sea más dorado.

Debido a esto, a Goldie le gustaría revelarse de inmediato para que ya no tenga que ser linda. Pero para no violar el contrato, Goldie tenía que esperar que la audiencia no siguiera votando por él. Pero los fanáticos aman a la muñeca feroz y votaron por él. Nunca antes una máscara había estado tan preocupada por el progreso como la de Goldie.

En la sílaba adverbial: Eso fue un desastre

Estas celebridades están comerciando bajo la máscara de Goldie

Las variaciones de Goldie hacen que el equipo de adivinanzas piense en el primer episodio. Ruth, Linda y Smodo dieron algunos nombres:

Knossi,

Sebastián Vettel

axel brahl

Martín Reuter

Después del espectáculo Número 2, en el que Goldie interpretó “Bad Day” de Daniel Potter con una voz siniestra, los nombres de las celebridades del trío de adivinanzas de Ruth Mouchner, Caroline Quebecos y Echo Frisch salieron como si hubiera:

Torsten Stratter

Jürgen von der Lieby

armin montó

ben panadero

deshuesado wiglad

Heinz Hönig

viejo scholes

Oliver Kalkov

Esto es lo que dice actualmente la comunidad #MaskedSinger en la aplicación JoynMe:

Elton armin montó Detlev Steves axel brahl viejo scholes

¿Si el equipo de asesores o la base de fans tienen razón con el consejo de Goldi? La próxima oportunidad de ser revelado será el próximo sábado 15 de octubre de 2022 a las 8:15 p. m. en ProSieben.