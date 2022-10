Melissa Nashinwing: “Me insultaron porque era tan sexy” Entretenimiento

Le encanta mostrarse con atuendos sexys, ¡incluido el lado sexy!

La estrella del pop Melissa Naschenwing (32 años) es la cantante femenina más exitosa de Austria y acaba de ingresar a las listas alemanas con su nuevo álbum ‘Glock’. Muchos conocen a la rubia de los programas de televisión de Florian Silbereisen (41).

La marca registrada de Melissa son los pantalones de cuero rosa; por lo demás, se ven totalmente reveladores.

¡Rellenita en rosa! Melissa Nationalwing ama presentarse sexy Foto: Christophe Hatouer

Melissa está feliz de recibir elogios por esto. Ella le dice a BILD, “No creo que sea malo o discriminatorio cuando un chico me dice que tengo un trasero de burbuja. Estoy bastante libre de dolor”.

Pero las Nacionales también están bajo ataque, por ejemplo cuando se muestra en bikini en Instagram.

Aquí es donde encontrarás contenido de Instagram Para interactuar o ver contenido de Instagram y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales



“Me insultaron por ser tan sexy. Por supuesto, mi ropa no tiene que complacer a todos. Pero no puedo entender cómo la gente toma esto como una oportunidad para querer que me destruyan. Todos deberían poder vestirse como quieran”.

La cantante duda: “Seguro que los hombres a los que más les molestan las fotos eróticas son probablemente los que cuidan a una mujer guapa en la calle”.

Melissa (R) apareció el 1 de octubre en el Prom Support Show de Helen Fischer en Bad Hofgastein (Austria). Foto: FOTO DE PRENSA SCHARINGER (C) Daniel Scharinger

El peor insulto de Melissa se produjo cuando elogió a un concursante (“Te ves tan bien que casi olvido lo que cantaste”) como juez en un programa de talentos de televisión a principios de este año.

Melissa: “Me llamaron ‘cuerno’ después de eso. Eso no tuvo nada que ver conmigo. ¿A dónde vamos cuando a una mujer no se le permite elogiar a un hombre y viceversa? El mundo necesita cumplidos y me parece incomprensible que algunos en realidad podría clasificar esto como acoso”.

Leer también

Pero la cantante también admite: “Me encanta que me provoquen conscientemente y ahora puedo lidiar con las reacciones. No siempre fue así. Cada comentario negativo en Internet me golpeó como una flecha en el corazón”.

¿Dónde están los límites de la libertad de movimiento con Melissa?

“Nunca me quitaría la ropa para una Playboy. He terminado con las fotos de desnudos, no importa lo que vayas a pagar por ellas. No estoy en venta y nunca estaré doblado. Incluso cuando estaba Cuando me pidieron que no usara mi sostén rosa en los programas de televisión, dije claramente: no me voy a quitar el sostén. El Rosario es para cualquiera, ¡excepto para un verdadero cultivador de la montaña!

Aquí es donde encontrarás contenido de YouTube. Para interactuar o ver contenido de YouTube y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales



Melissa Nationwing es actualmente soltera feliz.

Ella admite: “Nunca he tenido una aventura de una noche, pero por supuesto he tenido amigos de toda la vida en los últimos años. Desafortunadamente, eso no fue suficiente para una relación real durante dos años y medio. Hasta que Me encuentro con el amor de mi vida, yo también me quedo soltera”.