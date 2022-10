Basler se aprovechó del dinero y Cinderman no recibió ni un tercio

a: julia haneke

Poco antes de que se emitiera el final de “Summer House of the Stars” el domingo por la noche (9 de octubre), la caricatura se hizo pública. Eric Senderman y Katha son los perdedores. Mario Basler y Doris Bold recibieron un total de 75.000 euros.

Bocholt – que Casa de Verano de las Estrellas 2022 va a la final, la pareja ganadora se conoce desde hace mucho tiempo. Antonia Hammer y Patrick Romer comenzaban la carrera como candidatos y probablemente eran los más conocidos por muchos espectadores. Bild.de ahora ha revelado las tarifas secretas de las estrellas, por lo que no fue la pareja “Bauer sucht Frau” la que obtuvo la mayor cantidad de dinero, sino Mario Basler y Doris Bold.

Se revela la tarifa de ‘Summer House of the Stars’: 25,000 para la mayoría de las parejas

En la “Casa de Verano de las Estrellas” normalmente debería haber una cantidad de 25.000€ por pareja de participantes, es decir 12.500€ por persona. Patrick Romer, Antonia Hammer, Diogo Sanger (27), Vanessa Mariposa (29), Cosimo Setullo (40), su novia Natalie Gauss (31) y el también influencer Marcel Danny (28) se llevaban bien con su novia Lisa Marie Weinberger (24). ).

Fuga de cuotas de abonado en la “Casa de Verano”. © Capturas de pantalla Sommerhaus der Stars / RTL / RTL +

Luego, otras estrellas le costaron más a RTL: Kader Luth (49) y su esposo Ismet Atli (51) recibieron 30 mil euros, al igual que Marco Cirullo (33) y su novia Christina Grass (33). Se dice que Sasha Mulders, de 37 años, y su esposa Yvonne, de 42, han mejorado hasta ahora y se han llevado a casa 40.000 euros.

Mario Baszler y Doris Bold recibieron 75.000 € – Eric Senderman y Katha solo 23.000 €

Puede que a muchos les sorprenda que los muy criticados Dors, Stephen (48) y Katharina (39), fueran capaces de negociar un total de 50.000 euros con la emisora ​​por su participación en la “Casa de Verano”. Los dos líderes son Mario Basler, de 53 años, y su novia Doris Bold: según bild.de, los dos ganaron 75.000 euros.

Uno debe llamar la atención de esta lista: Eric Senderman (34). La exjugadora de balonmano y su amiga Katharina Hambuchen, que rompieron frente a la cámara en el programa, no obtuvieron ni un tercio de esa ganancia en pareja por valor de 23.000 euros. Peor aún: desde que Sendermann y Hambuechen se separaron, al hombre de 34 años solo le quedarían 11.500 € si se separan un poco…

Maldición sopla ‘Summerhouse of the Stars’ – estas parejas se separaron después del espectáculo: temporada 1: Angelina Heiger y Rocco Stark, la princesa Xenia de Sajonia y Rajab Hassan, Chris Tabroyan y Maggie Kaley temporada 2: Helena Forrest, Insto Monti, Nico Schwartz, Saskia Atzerot, Martin Semmelrouge, Sonia Semmelrug (†), Aurelio Safina y Lisa Friedinger Temporada 3: Bert Wallersheim, Bobby Ann Baker, Michaela Schaeffer, Felix Steiner, Patricia Blanco, Nico Golnick, Sean Fielding, Patrick Schopf temporada 4: Benjamin Boyce, Kate Merlan, Willie Herren (†), Jasmine Herren, Johannes Haller, Willis Cook, Elena Meraas y Mike Heater Quinta temporada: Georgina Flor, Kublai Ozdemir, Jennifer Lange, Andrej Mangold, Eva Benitato y Chris Broy Temporada seis: Michele Montpelin y Mike Sis Montpelin (ahora saliendo de nuevo) Séptima temporada: Eric Senderman, Katharina Hambuchen, Vanessa Mariposa y Diogo Sanger READ La ex estrella de Jungle Evelyn Burdecki se rió en Ibiza

Sin embargo, Eric Senderman no parece tener problemas financieros por mucho tiempo. subordinar Residentes de ‘Summer House of the Stars’ revisaron tras el reencuentro un lujoso SUV de Mercedes. Las fuentes utilizadas: build.de