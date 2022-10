Muere Angela Lansbury, estrella de ‘Killing Is Her Hobby’

Estado: 10/11/2022 22:56

La actriz británico-estadounidense Lansbury murió cinco días antes de cumplir 97 años en su casa de Los Ángeles. Es más conocida por la serie de televisión “Killing Her Hobby”.

La actriz Angela Lansbury falleció y su madre falleció pacíficamente mientras dormía en su casa de Los Ángeles, escribieron los tres hijos de la actriz en un comunicado. Lansbury cumplió 97 años el domingo.

Briton es mejor conocida por su papel como la escritora y solucionadora de crímenes Jessica Fletcher en Murder Is Her Hobby. Pero la actriz también tuvo éxito con papeles en musicales como “Mami” y “Gypsy”. Ha ganado cinco premios Tony por sus papeles en Broadway y un premio Lifetime Achievement Award.

muchas nominaciones

Fue nominada al Premio de la Academia a la Mejor Actriz de Reparto en 1945 y 1946 por sus papeles en The House of Lady Alquist y The Picture of Dorian Gray. También fue nominada en 1962 por el thriller político The Ambassador of Fear.

Su papel en Murder is Her Hobby y otras apariciones en televisión le valieron 18 nominaciones a los premios Emmy, pero nunca ganó. También tiene el récord de más nominaciones a los Globos de Oro y ganó el premio a la Mejor Actriz en una Serie de Televisión, Drama.

En la 63.ª entrega anual de los premios Tony en Nueva York, Angela Lansbury aceptó el premio Tony a la mejor interpretación de una actriz principal en una obra de teatro por su papel en Blithe Spirit. Foto: dpa

Un modelo a seguir para los mayores

Lansbury dijo que estaba contenta de que su personaje, Jessica Fletcher, sirviera como modelo a seguir para las mujeres mayores. En la primera temporada de “Murder Is Her Hobby” en 1984, todavía vestía ropa anticuada, pero luego se vistió cada vez más elegante, porque la actriz pensó que era adecuada para el papel.

En 2008, le dijo a Associated Press que sigue abierta a buenos escenarios, pero que no quiere interpretar a ancianas desvencijadas: “Quiero que las mujeres de mi edad sean retratadas como miembros vibrantes y productivos de la sociedad”.