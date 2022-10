El sábado 1 pierde a su jefe: Una dolorosa despedida del desayuno televisivo

El sábado 1 tiene que despedirse del presentador que se volvió querido por los televidentes como parte de Desayuno TV.

BERLÍN – Iftar TV Sat1 acaba de celebrar su 35 cumpleaños. Para celebrar este día, el La estación de televisión es algo muy especial para los espectadores. Vamos con pero ahora hay malas noticias sobre el popular programa matutino: el moderador se va del equipo y deja un hueco, Como mencionó RUHR24.

Radiodifusión televisión de desayuno primera emisión 1 de octubre de 1987 Canal sábado 1

El sábado 1 pierde la locutora: una sorprendente despedida del desayuno televisivo

Los espectadores y el equipo de Sat.1-Frühstücksfernsehen tienen que despedirse: Princess Troger (27 años) se dedicará a otras misiones en el futuro. Debido a esta muy triste ocasión, en la cuenta oficial de Instagram del programa de televisión se publicó un video recopilatorio de mi tiempo con una princesa.

La leyenda de la publicación para las fotos emocionales decía: “Después de cuatro años en el canal de desayuno SAT.1, tenemos que despedirnos de la princesa Trogir hoy”. Como se indica en la descripción: “¡Le deseamos a Amira todo lo mejor para el futuro y calidad!”.

“Sat.1 desayuno TV” pierde moderador: “Estoy muy agradecido”

Aún no está claro si, cuándo y con quién, el sábado 1 reemplazará a Princess Trogg. Una El cambio está disponible para la estación de TV Pero definitivamente en casa. La propia coordinadora también perdió algunas emotivas palabras al despedirse, según se puede leer en el post.

“Estoy muy agradecida por los últimos años y todo lo que he podido experimentar y aprender durante ese tiempo. No quiero perderme esta experiencia, pero extrañaré a todos los que han puesto de pie este increíble espectáculo durante 35 años”, revela la princesa Torouj (Más Celebridades y noticias de televisión en RUHR24).

Marilyn Lofven envió emotivo mensaje a excolega de “Sáb.1 Desayuno TV”

En los comentarios hubo algunos comentarios cariñosos de sus colegas de “Sat 1 Iftar TV”. Vanessa Bloomhagen, de 44 años, por ejemplo, desea “Todo lo mejor para ti”. Por su parte, Marilyn Lovin (51) escribió: “Tú sigues tu propio camino, siempre es cierto. ¡Tengo curiosidad, mi querida princesa!”.

Todavía no se sabe qué camino tomará la Princesa de Troger. La introducción aún no ha anunciado a dónde se moverá a continuación. Todavía no ha habido ninguna actualización sobre su futura carrera en sus perfiles de redes sociales, en Linkedin y Xing.

Lista de reglas: © Sat.1