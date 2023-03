Jon Moxley se sincera sobre el testimonio de CM Punk y la trifulca entre bastidores en AEW

Jon Moxley estuvo esta semana Podcast de sesión Su esposa, Renee Paquette, fue invitada, y en esta ocasión, el ex Dean Ambrose también comentó sobre la reciente controversia en torno a CM Punk (que mencionamos aquí), así como sobre las frecuentes peleas entre bastidores en AEW.

Es molesto. Solo porque alguien dijo alguna tontería en las redes sociales lo convierte en algo. No quiero caer en esta estupidez. Puedo decir algo sobre mucha gente en este momento, pero no me rebajaría a ese nivel.[…]Te daré un poco de información desde mi punto de vista. No estuve bajo contrato todo el verano (en AEW)[…]Podría haber competido en SummerSlam con el maldito cinturón de AEW si hubiera querido. Nadie lo sabe porque yo no digo tonterías al mundo.

Cuando se le preguntó sobre las discusiones con Tony Khan y CM Punk antes del PPV All Out 2021, el hombre de 37 años explicó que no tenía un contrato con AEW en ese momento. El encuentro, al que también se refirió CM Punk, tuvo lugar al margen de la edición del 10 de agosto de 2022 de AEW Dynamite, donde Punk regresó tras romperse un pie.

Básicamente, yo no trabajaba allí (en ese momento). Tony (Khan) no era mi jefe (en ese momento). Ni siquiera tenía que estar en esta habitación. Tuve que hacer una mierda. Entonces, incluso si estoy en esta sala haciendo una historia para ponerlo a él (CM Punk) en la cima de un pay-per-view, en todo caso, a Tony, a este tipo (CM Punk), soy la compañía y todos se arrastran hacia la cruz. Tuve que hacer una mierda.

Mox ha declarado que se está divirtiendo y tratando de concentrarse en las cosas positivas de su vida, pero aún se pregunta por qué tan pocas personas en AEW hablan y se quejan en las redes sociales.

Odio decir… No creo haber dicho nada negativo sobre AEW, pero diré esto. Pasé ocho años en India, algunos años desarrollándome en WWE y ocho años en WWE. Nunca había visto tanto drama de mierda en un solo lugar en toda mi vida. Odio decir esto y no sé si es porque nuestro tiempo y las redes sociales están fuera de proporción. Una persona borracha publica un tweet y de repente todo el mundo quiere hablar de eso. Estamos sentados aquí haciendo un podcast. ¿Sabes de qué no hablamos? No estamos hablando del gran combate Vikingo vs Kenny Omega y todas las cosas geniales que suceden en AEW. No estamos hablando del asombroso pay-per-view que acabamos de recibir. No hablamos de nada de eso. Estamos hablando de tonterías * t. Permítanme aclarar esto, la gran mayoría de las personas (en AEW) no causan un gran problema ni ninguna tontería, pero simplemente se dejan atrapar como todos los demás. Hay mucha gente por ahí que solo quiere mejorar y desempeñarse y hacer el trabajo, hombre. Es el mejor trabajo del mundo.

