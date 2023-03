¡CDU quiere a Til Schweiger! Había sido muy crítico con el Partido Verde y la política de pegamento climático.

La estrella de cine Til Schweiger, de 59 años, ha hecho muchos amigos por sus críticas al ministro de Economía, Robert Habeck (53, Los Verdes) y el caos climático de la “última generación”. Entre otros: CDU! Ahora podía imaginarse entrar en él.

El motivo: las duras declaraciones de Schweiger durante la visita de Bild. Entre otras cosas, la estrella dijo en una entrevista con los editores: “¿Qué pienso de los pegamentos climáticos?

Schweiger también dijo sobre su nueva película Manta Manta 2: “No queríamos hacer una película despiertos, pero queríamos transmitir la actitud hacia la vida exactamente de entonces, cuando el mundo al menos se veía tan bien. Y eso es lo que la gente me encantó el estreno. No tengo miedo de que los carteles del tiempo no vayan al cine. Porque todos están limitados por la carretera”. ¡Boom!

El político de la Unión de Hamburgo Christoph de Vries (48) está de acuerdo con Til Schweiger en muchas declaraciones Foto: Image Alliance/Geisler-Fotopress

Al Partido Popular Conservador de la CDU le encantó. Christoph de Vries, político de la Unión de Hamburgo y miembro del Bundestag Christoph de Vries (48) a BILD: “Til Schweiger es bienvenido en nosotros. Él habla a mi alma y ahora es una hamburguesa como yo”.

El líder de la CDU Christian Baldauf (54) está de acuerdo. Le dijo a BILD: “Las personas competentes que disfrutan de la discusión siempre son bienvenidas. La CDU mantiene los brazos abiertos: Til Schweiger es bienvenido a venir a nosotros, convertirse en miembro y estar activo”.

Christian Baldauf (54), líder de la CDU Renania-Palatinado, estaría satisfecho con la membresía de Schweiger en la CDU. Foto: Harald Tittel / dpa

Oportunidades políticas para Til Schweiger

Entonces, ¿Til Schweiger tiene la oportunidad de una nueva carrera en la política?

Siempre es terco. Y la estrella de cine no se limitó a ajustar cuentas por el caos climático: “Creo que sería genial si Robert Habeck hiciera lo suyo. Entonces no sería capaz de soltar tanta basura. Se supone que debe seguir escribiendo libros para niños”. , y no tiene idea de economía”.

Schweiger: Habeck lastimó la mierda

¿Llevará el actor al Ministro de Economía Habek con él en Manta? Riendo en silencio: “¡Nunca! Incluso si estuviera lloviendo y granizando y Robert Habeck estuviera parado allí como un caniche empapado, habría pasado junto a él”.