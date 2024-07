De vuelta de vacaciones: Cómo mantener el bronceado del verano

No se debe descuidar el cuidado de la piel durante las vacaciones. Porque así podrás conservar algo de tu piel de verano durante más tiempo después.

La temporada navideña está en pleno apogeo y algunos turistas ya están regresando a Alemania. La mayoría de la gente quiere que su fresco bronceado de verano dure un poco más. Es necesario mucho cuidado no sólo después de tomar el sol, sino también antes. Estos son los consejos más importantes.

Cuidados de la piel antes de tomar el sol



El bronceado no comienza simplemente después de las vacaciones; debes crear la base adecuada para un bronceado de verano duradero antes de tomar el sol. Si viaja al sur ahora, debe tener en cuenta lo siguiente: La exfoliación regular garantiza que las células muertas no queden en la piel. En general, un buen cuidado de la piel da como resultado un bronceado mejor y más sostenible. Además de garantizar una hidratación adecuada, esto también incluye una dieta equilibrada y un equilibrio equilibrado de vitaminas. Especialmente importante: betacaroteno. La vitamina puede proteger la piel del daño solar y las alergias y garantizar un bronceado uniforme.

No permanecer mucho tiempo al sol.



Uno de los factores más importantes para obtener un bronceado duradero es la correcta exposición al sol. Especialmente al comienzo de tus vacaciones, no debes exponer tu piel al sol durante mucho tiempo, como máximo unos minutos al día. Durante los primeros días de sus vacaciones, se recomienda permanecer principalmente a la sombra, ya que allí también se bronceará. No lo olvides: aplica suficiente protector solar. Incluso los tipos de piel que no son propensos a sufrir quemaduras solares no deben permanecer al sol sin protección solar.

Después de tomar el sol, aplicar crema, aplicar crema, aplicar crema



La piel tiene sed especialmente después de tomar el sol; esto también se aplica después de días y semanas. Especialmente los productos que contienen aloe vera tienen un efecto hidratante y calman la piel estresada. Esto también asegura que tu bronceado dure más. Las duchas calientes o prolongadas o incluso las duchas resecan aún más la piel y, por lo tanto, deben evitarse. Ahora también están disponibles productos de cuidado con efecto autobronceador. Característica: Los pequeños bordes y líneas apenas se notan gracias al cuero precurtido.

