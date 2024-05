Nunca antes había estado en un viaje como este. Y para ser honesto, todavía no estoy listo. Apenas sé más sobre mis destinos de viaje que sus nombres: quiero viajar para estudiar física matemáticas Y a la filosofía. Como no tengo ningún conocimiento especializado y me resulta difícil empezar, busqué dos guías de viaje que me ayudaran. Dependo de estos lugareños, no me interesan las formas familiares que todos conocen. Quiero ir a las remotas regiones fronterizas: a través del bosque del conocimiento, hasta donde éste termina. Estos lugares, esto está claro, no son en realidad zonas desarrolladas para el turismo.