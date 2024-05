Los betabloqueantes no son necesarios después de un infarto leve

Página principal sepamos

Según un estudio realizado en Suecia, la prescripción habitual de betabloqueantes está obsoleta para el tratamiento de ataques cardíacos leves.

FRANKFURT – Los betabloqueantes suelen recetarse a personas que han sufrido un ataque cardíaco para prevenir otro ataque cardíaco. Se supone que algunos deben tomar estos medicamentos por un período limitado y otros por el resto de sus vidas. Los betabloqueantes han sido el estándar de la medicina después de un ataque cardíaco durante décadas. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que su uso ofrece pocos beneficios a los pacientes que sufren ataques cardíacos menos graves y tienen una función cardíaca normal.

Esto es especialmente importante ya que estos preparados generalmente se consideran muy seguros, pero también pueden estar asociados con efectos secundarios desagradables como fatiga extrema, mareos, depresión, aumento de peso, problemas de circulación en manos y pies y disfunción eréctil.

Tomar betabloqueantes no reduce el riesgo de sufrir un segundo infarto

De acuerdo con la En la revista especializada Revista de medicina de Nueva Inglaterra Estudio publicado Según un investigador sueco, tomar betabloqueantes no reduce el riesgo de un segundo ataque cardíaco y no afecta la tasa de mortalidad. Los científicos dirigidos por el cardiólogo Thomas Jernberg del Instituto Karolinska de Estocolmo reclutaron para su análisis a 5.020 mujeres y hombres que habían sufrido un ataque cardíaco. El 95% de ellos fueron tratados en 47 centros diferentes en Suecia y el resto en Estonia y Nueva Zelanda.

Todos tenían una tasa de eyaculación normal. Esto indica qué tan bien el corazón bombea sangre al resto del cuerpo. Si el músculo cardíaco se vuelve demasiado rígido o demasiado débil después de un ataque cardíaco, ya no puede bombear sangre de forma eficaz ni irrigar adecuadamente los órganos, en cuyo caso se denomina insuficiencia cardíaca. Una fracción de eyección del 40 al 50 por ciento es normal; Para los participantes del estudio fue del 50 por ciento o más.

Los betabloqueantes son los medicamentos más comunes en todo el mundo.

La mitad fue asignada al azar para recibir los betabloqueantes metoprolol (el fármaco más común) y bisoprolol; La otra mitad no tomó ninguno de estos medicamentos. El estudio no fue ciego, lo que significa que los participantes y los médicos tratantes sabían quién estaba recibiendo betabloqueantes y quién no. El objetivo era descubrir qué tan beneficioso sería administrar betabloqueantes a personas con ataques cardíacos tan “pequeños”.

La condición básica para evitar los betabloqueantes: el corazón debe seguir siendo suficientemente eficiente. © Imago/Bond5 Imágenes

Los betabloqueantes son una clase de medicamentos que se encuentran entre los medicamentos recetados con más frecuencia en todo el mundo. Se administran para tratar la presión arterial alta, la fibrilación auricular y otros latidos cardíacos irregulares, para la insuficiencia cardíaca y después de ataques cardíacos, pero también para prevenir las migrañas y como gotas para los ojos para tratar el glaucoma. Los betabloqueantes actúan bloqueando ciertos receptores y, por lo tanto, inhibiendo la liberación de la hormona del estrés, la adrenalina y el neurotransmisor norepinefrina, lo que resulta en una frecuencia cardíaca más rápida. Los betabloqueantes hacen que la frecuencia cardíaca disminuya, aliviando la presión sobre el músculo cardíaco.

Un estudio muestra que tomar betabloqueantes no proporciona ningún beneficio significativo

El estudio se realizó entre septiembre de 2017 y mayo de 2023, y después de un promedio de tres años y medio, los autores examinaron el desempeño de los participantes. El resultado: el 3,9% del grupo de personas que tomaron betabloqueantes falleció a causa del infarto, mientras que el 4,1% del grupo que no recibió estos fármacos falleció (se tuvieron en cuenta todas las muertes, no sólo esas). debido a problemas cardíacos).

El 4,5 por ciento del grupo de betabloqueantes sufrió otro ataque cardíaco y el 4,7 por ciento del grupo de control sufrió otro ataque cardíaco. Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia de insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, accidente cerebrovascular o síntomas como dificultad para respirar y dolor en el pecho. Por lo tanto, los investigadores llegaron a la conclusión de que tomar betabloqueantes no proporciona ningún beneficio significativo a estos pacientes y, por lo tanto, se pueden evitar posibles efectos secundarios.

Los hallazgos “cuestionan el uso rutinario de betabloqueantes después de un ataque cardíaco”

Estos hallazgos, según una contribución al estudio actual del Colegio Americano de Cardiología, ponen en duda “el uso rutinario de betabloqueantes en todos los pacientes después de un ataque cardíaco”. Esto se remonta a una época anterior a que “se introdujeran muchos procedimientos nuevos para abrir arterias bloqueadas”. Dadas las opciones disponibles hoy en día, aproximadamente la mitad de las personas no desarrollan insuficiencia cardíaca después de un ataque cardíaco.

Los investigadores suecos también señalan que la mayoría de los estudios que demostraron los beneficios de los betabloqueantes después de un ataque cardíaco se llevaron a cabo en una época en la que muchos de los métodos modernos de diagnóstico y tratamiento utilizados hoy en día aún no estaban disponibles. El daño al músculo cardíaco fue mayor, afirmó el autor del estudio, Trolls Yendegen, de la Universidad de Lund (Suecia), en un artículo para el Colegio Americano de Cardiología: “Lo que estamos viendo hoy son más infartos de miocardio, que son más pequeños y más peligrosos”. “No afecta tanto al músculo cardíaco”. Por lo tanto, plantea la hipótesis de que “después de este estudio, muchos médicos no encontrarán ninguna indicación para tratar de forma rutinaria a todos sus pacientes después de un ataque cardíaco con betabloqueantes”.

Las pautas de medicación pueden cambiar después de un ataque cardíaco

El médico sueco dijo a Medical News Today que cree que las pautas ahora cambiarán y que los betabloqueantes ya no se recomendarán a pacientes con función cardíaca normal después de un ataque cardíaco. Sin embargo, también destaca que “la evidencia continúa respaldando los betabloqueantes en pacientes con grandes infartos de miocardio e insuficiencia cardíaca”.

El cardiólogo Bashar Al-Humairi de la Universidad de Texas confirmó la valoración de su colega sueco a la revista médica estadounidense Health. El estudio muestra que “en general, el tratamiento con betabloqueantes no debería prescribirse a personas que hayan sufrido un ataque cardíaco”. En lugar de ello, debería administrarse individualmente “tras una evaluación de los beneficios y riesgos”. (bam)