Previene la inflamación: 3 nutrientes brindan protección duradera

24vita Vivir saludablemente

de: Barra de tiro Natalie Hall

el presiona divide

Algunos alimentos pueden reducir o incluso prevenir la inflamación en el cuerpo. Descubra cuáles son particularmente antiinflamatorios.

La inflamación del cuerpo está muy implicada en muchas enfermedades, incluidas las alergias, la osteoartritis, la neurodermatitis, la enfermedad celíaca y las enfermedades inflamatorias intestinales crónicas como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Una dieta sana puede influir en estos procesos y también tener un efecto protector. Mientras que algunos alimentos favorecen la inflamación, otros tienen un efecto antiinflamatorio.

Reducir la inflamación a través de ciertos nutrientes y alimentos.

Las nueces se encuentran entre los alimentos particularmente ricos en ácidos grasos omega-3 antiinflamatorios. © Alimdi/Imago

La inflamación es la reacción de defensa natural del cuerpo contra patógenos y contaminantes, independientemente de su causa. Ya sea dolor de garganta, dolor en las articulaciones o alergias, la inflamación en el cuerpo siempre sigue el mismo curso. Los alimentos antiinflamatorios no sólo tienen un efecto protector, sino que también ofrecen muchos otros beneficios para la salud. Puede aliviar los síntomas de enfermedades alérgicas así como reducir la acumulación de grasa en el abdomen. Si bien la dieta no afecta la inflamación aguda, los cambios en el estilo de vida pueden afectar particularmente los procesos inflamatorios crónicos. Por lo tanto, conviene incorporar periódicamente a una dieta equilibrada tres nutrientes y alimentos que favorecen la salud.

No se pierda nada: encontrará todo lo relacionado con la salud en el boletín periódico de nuestro socio 24vita.de.

Prevenir la inflamación en el cuerpo: ¿Cuáles son los once alimentos que debes evitar? Ver la serie de imágenes

Los antioxidantes pueden combatir la inflamación.

Los antioxidantes, como las vitaminas A, C y E, así como los carotenoides y los oligoelementos, como el selenio y el zinc, desempeñan un papel crucial en la lucha contra las sustancias nocivas para el organismo, los llamados radicales libres. Estos valiosos nutrientes se encuentran principalmente en frutas y verduras, mientras que las vitaminas E, C y B1 también se encuentran en aceites vegetales de alta calidad y cereales integrales.

¿Qué alimentos contienen antioxidantes? Los frutos secos como el maní, las nueces de Brasil, los pistachos y las almendras son una excelente fuente de selenio, zinc, hierro y calcio. En particular, las nueces también aportan una gran cantidad de ácidos grasos omega-3, que también tienen un efecto positivo sobre el colesterol alto. Las verduras y frutas antioxidantes incluyen, por ejemplo, brasicáceas como brócoli, coliflor, espinacas, zanahorias, pimientos, frambuesas, frambuesas, frambuesas, fresas, naranjas, melocotones y albaricoques.

Los ácidos grasos omega-3 reducen la inflamación crónica

Los ácidos grasos omega-3 son esenciales para el metabolismo humano y son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias. Forman la base de las membranas celulares y mantienen su elasticidad. El rendimiento de las células nerviosas depende en gran medida de una proporción equilibrada de estos ácidos grasos saludables. Los ácidos grasos omega-3 son especialmente importantes durante el embarazo para el desarrollo del cerebro del feto y se dice que estas grasas desempeñan un papel crucial en la prevención de la enfermedad de Alzheimer. Validez NDR. Además, estos nutrientes desempeñan un papel importante en la producción de los propios transportadores del cuerpo y en el apoyo a la regulación de la presión arterial (la presión arterial alta puede provocar enfermedades como ataques cardíacos), así como a la función renal. Además, los ácidos grasos omega-3 tienen un efecto anticoagulante, previniendo la formación de coágulos sanguíneos.

Alimentos que contienen el poder de los ácidos grasos omega-3 Estos valiosos ácidos grasos se encuentran principalmente en pescados grasos como la caballa, el abadejo y el arenque, así como en aceites de cocina de alta calidad como el aceite de linaza, colza, soja, nuez y germen de trigo. Además, la mayoría de los aceites vegetales contienen mucha vitamina E, que también tiene propiedades antiinflamatorias. Incluso en pequeñas cantidades ingesta diaria de vitamina E Según ellos, puede tener un impacto positivo en la salud. Sociedad Alemana de Nutrición (DGE).

Las sustancias vegetales secundarias combaten la inflamación.

Las sustancias vegetales secundarias como los flavonoides, las antocianinas, los sulfuros, los glucósidos del aceite de mostaza y los ácidos fenólicos también tienen efectos antiinflamatorios, aunque sólo están presentes en pequeñas cantidades en los alimentos. Además, la curcumina, el resveratrol, la capsaicina, la bromelina y la quercetina son conocidas por sus propiedades antiinflamatorias.

Absorba materiales vegetales secundarios regularmente a través de su dieta. Las sustancias vegetales secundarias se encuentran principalmente en frutas como la piña, las manzanas, las peras, las uvas, las cerezas, los melocotones, las bayas, las nueces, las verduras como los guisantes (legumbres), las cebollas, la col rizada, las berenjenas y la soja, pero también en el curry en polvo y la cúrcuma. Además del chocolate negro. el Sociedad Alemana de Nutrición (DGE) Proporciona recomendaciones sobre la cantidad promedio de fitoquímicos que se deben consumir diariamente.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.

La editora escribió este artículo y luego utilizó un modelo de lenguaje de IA para mejorarlo a su propia discreción. Toda la información ha sido revisada cuidadosamente. Obtenga más información sobre nuestros principios de IA aquí.