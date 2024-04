Eclipse solar total 2024: así de asombroso fue

Un eclipse solar sólo es posible durante la luna nueva. Para que ocurra un eclipse solar, el Sol, la Luna y la Tierra deben estar en una sola línea. La luna debe estar entre el sol y la Tierra. Luego bloquea el sol y proyecta una sombra sobre el suelo. No toda la Tierra se ve afectada por estas sombras, por lo que el eclipse sólo podrá verse en las zonas donde cae la sombra. Dado que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no sigue el mismo camino que la órbita de la Tierra alrededor del Sol, sino que forma un ángulo con respecto a él, el Sol, la Luna y la Tierra no están en la misma línea en cada luna nueva.