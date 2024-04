¿Qué dicen y qué no dicen las estadísticas sobre criminalidad?

Instrucciones

A partir de: 9 de abril de 2024 a las 14:47

Una vez al año, las cifras de la estadística policial sobre delitos (PKS, por sus siglas en inglés) generan polémica. ¿Cuáles son las acciones registradas en él? ¿Por qué algunas conclusiones podrían ser problemáticas?

¿Qué delitos están cubiertos por el sistema PKS?

Las Estadísticas de Delitos Policiales (PKS) se compilan anualmente en todo el país con base en los datos enviados desde las 16 oficinas de investigación criminal del estado. El sistema PKS registra todos los delitos manejados por la policía, tanto los que se consuman como los que fueron meros intentos delictivos.

El PKS contiene números absolutos de todos los delitos y sospechosos, así como números relativos que brindan información sobre la frecuencia de los delitos en relación con la población o miembros de ciertos grupos (grupos de edad, género, nacionalidad). El objetivo de este último es garantizar que las cifras puedan compararse a lo largo de los años.

El número absoluto de delitos también depende de factores externos como el aumento o disminución de la población total. En el contexto de una fuerte migración, las cifras relativas son particularmente importantes porque, en general, más personas cometen más delitos.

En particular, el PKS incluye información sobre el tipo y número de delitos registrados, la escena del crimen y el momento del crimen, las víctimas y los daños, los resultados de la investigación, la edad, el sexo, la nacionalidad y otras características de los sospechosos.

cualquier Áreas de crimen ¿Falta del PKS?

Los siguientes grupos principales de delitos no están incluidos en el sistema PKS: delitos contra la seguridad del Estado, infracciones administrativas, infracciones de tráfico y delitos que no son competencia de la policía, como los delitos financieros y fiscales.

En cuanto a las infracciones de tráfico, una gran proporción de todos los delitos en realidad están desaparecidos. El objetivo es evitar que el sistema PKS se vuelva demasiado dependiente de posibles fluctuaciones únicamente en ese sector.

Por esta razón, los delitos aduaneros y tributarios, que generalmente no forman parte de la competencia policial y son denunciados y tratados directamente por el Ministerio Público, también están ausentes en la PCS. Los delitos contra la seguridad del Estado se registran por separado; algunos se denuncian en un informe especial sobre “Crimen por motivos políticos” (PMK).

¿Qué período cubre PKS?

El PKS no refleja el número de delitos cometidos en un año, sino el número de delitos investigados por la policía. Esto significa que cada año el PKS contiene muchos casos que pueden haber ocurrido el año anterior o incluso antes.

Incluso un delito que no puede resolverse porque no se ha identificado a su autor está incluido en el PCS. Sin embargo, si durante la investigación policial resulta que la sospecha no puede ser probada, es decir, que no existe ningún delito, el informe no se incluirá en el PCS.

En total, sólo alrededor del 30 por ciento de todos los sospechosos son condenados. Sin embargo, todos estos resultados ya no están incluidos en el PKS. Por lo tanto, no se puede comparar con las estadísticas de las autoridades judiciales, como las estadísticas de procesamiento penal publicadas por la Oficina Federal de Estadística.

¿Todos los delitos quedan registrados en las estadísticas?

El sistema PKS se ocupa exclusivamente del llamado “campo brillante”, es decir, de los delitos denunciados y tratados por la policía. No cubre la “zona oscura” de los delitos encubiertos cometidos sin ser descubiertos o denunciados por la policía.

En algunos grupos de delitos, como el abuso sexual o el abuso infantil, un gran número de casos no denunciados se consideran demasiado probables en la investigación forense, ya que las víctimas o no denuncian los delitos en absoluto o los denuncian sólo años después por vergüenza o dependencia. Los llamados delitos de vigilancia, que sólo llegan a las estadísticas gracias a la acción policial, también pueden tener un gran número de casos no denunciados. Entre ellos se incluyen los delitos relacionados con las drogas, la corrupción, la evasión de tarifas, el hurto en tiendas y el fraude en las prestaciones sociales.

Así lo afirmó el penalista y criminólogo de Frankfurt Tobias Singelenstein NDR-entrevistaNo se debe ignorar el aspecto del “campo oscuro”. El hecho de que haya un aumento en las estadísticas de delincuencia no significa necesariamente que en realidad haya más casos. También es posible que el comportamiento de denuncia de los residentes haya cambiado en un área criminal en particular o que el enfoque de la policía haya cambiado.

¿Qué factores influyen en la delincuencia?

Hay indicadores consistentes y muy confiables del aumento de la delincuencia en la investigación criminológica: en primer lugar, hay un énfasis en la delincuencia en los grupos de edad más jóvenes. En segundo lugar, alrededor del 75% de todos los sospechosos son hombres. En tercer lugar, el estatus social de los perpetradores juega un papel decisivo: cuanto más peligroso sea el estatus social, mayor será la probabilidad de cometer un delito.

“Que una persona cometa delitos depende principalmente de su edad, género y circunstancias sociales, pero no de su pasaporte o nacionalidad”, dice el criminólogo Singelenstein.

Detrás del grupo de no alemanes hay “personas muy diferentes, prácticamente sin parentesco entre sí”. Podrían tratarse de turistas o refugiados que llevan algunos meses en Alemania. O personas que viven en Alemania desde hace décadas. Es más importante mirar la situación social.

Además, “las personas que no saben leer”, incluidos a menudo no alemanes, son examinadas con mayor frecuencia. Esto también se puede reflejar en las estadísticas. Algunos delitos sólo pueden ser cometidos por extranjeros, como las violaciones del derecho de residencia y de la Ley de Procedimientos de Asilo, así como la entrada no autorizada.

La realidad de las condiciones sociales se refleja en las estadísticas de 2023: la tasa de criminalidad es particularmente alta en las zonas económicamente débiles. En el primer semestre de 2023, también fue más alto que en el segundo semestre del año, cuando la inflación cayó y era probable que las dificultades económicas que enfrentaban muchas personas disminuyeran un poco.

La intensidad de los controles policiales también tiene un impacto significativo en las estadísticas. Una fuerte presencia policial generalmente da como resultado que se detecten y denuncien más delitos. Sin embargo, esto no proporciona ninguna información sobre si el número real de delitos ha aumentado o sólo aquellos de los que la policía tiene conocimiento.

"Síndrome de Luchow-Dannenberg" En 1981, el número de policías en el distrito de Lüchow-Dannenberg, en Baja Sajonia, aumentó considerablemente debido al traslado de residuos nucleares a Gorleben. Cuando no hubo protestas antinucleares, fuerzas adicionales aumentaron la rutina policial normal. Como resultado, el número de sospechosos aumentó dramáticamente en la década de 1990, en marcado contraste con las ciudades vecinas donde había menos policías de servicio. Los índices de criminalidad no han aumentado, pero sí el número de controles. Esto significa que el campo oscuro en la región se ha vuelto mucho más pequeño.

¿Cuáles son las demandas de los críticos del PKS?

Hay muchas críticas al Partido Justicia y Desarrollo y los expertos llevan años pidiendo la abolición de su forma actual y pidiendo reformas fundamentales.

El criminólogo de Kiel, Martin Thon, habla de una “base de datos problemática”. Thon dijo al periódico Frankfurter Rundschau que el sistema PKS es “incompleto, distorsionado, potencialmente manipulable e improbable”. “Al menos en el debate público y político, el número de sospechosos extranjeros se compara regularmente con la población extranjera residente; por ejemplo, el 40 por ciento de los sospechosos representan sólo el 15 por ciento de la población total”. Sin embargo, muchos delitos han sido cometidos por sospechosos que en realidad no viven en Alemania, ya sean turistas, empleados de estaciones o pasajeros.

Singelenstein también critica que las estadísticas estén “sobreinterpretadas”. Los políticos tienen la sensación de que deben adoptar una postura respecto de las cifras, y esto se refleja en consecuencia en el debate público. Esto crea un ciclo que se repite cada año.