Lo que los consumidores deben saber si pagan habitualmente con tarjeta

Cada vez más personas en Alemania pasan la tarjeta en la tienda. Te explicamos todo lo que necesitas saber sobre los pagos sin efectivo.

MÚNICH – Se dice que los alemanes tienen ciertas dudas cuando se trata de pagos con tarjeta. Pero los pagos con tarjeta parecen estar volviéndose más populares. Estadística Euro Kartensystem GmbH En consecuencia, los pagos con tarjetas de débito en Alemania aumentaron un 11,5 por ciento en 2023 en comparación con el año anterior. Cualquiera que realice compras sin efectivo con frecuencia debe tener en cuenta algunos aspectos.

Información útil sobre el pago cashless con tarjeta

Está más extendido en Alemania. girocard.eu Según la tarjeta de débito. el La girocard, la antigua tarjeta EC, es la tarjeta de débito líder. Cualquiera que pague con ella verá inmediatamente el descuento en su cuenta bancaria porque la tarjeta está vinculada directamente a su cuenta corriente. Un inconveniente de la tarjeta: no se puede utilizar para realizar depósitos, como en un portal de consumo chip.de mencionado. Si desea alquilar un coche durante las vacaciones, necesita una tarjeta de crédito.

Existen dos tipos de autenticación al pagar con tarjeta de débito: ingresando un PIN o mediante firma. No supone una diferencia para el consumidor, pero sí para el minorista. Porque cuando paga mediante PIN, el comerciante recibe el dinero inmediatamente. El ella Le cuesta una pequeña tarifa.Pero él va a lo seguro.

Los pagos realizados con cheque o tarjeta de débito se pagan al instante

Al firmar, el cliente da permiso al comerciante para deducir el importe en una fecha posterior, por ejemplo giga.d para explicar. Esto no está exento de riesgos para el comerciante porque no sabe si el cliente tiene liquidez o no. También es posible que se falsifiquen firmas.

Cualquiera que pague con tarjeta de crédito debe tener en cuenta que las transacciones realizadas no vencen inmediatamente, sino que vencen en bloque en una fecha posterior. O se deduce de su cuenta corriente o transfiere el monto total a otra cuenta. Las tarjetas de crédito se pueden utilizar en todo el mundo.

Las tarjetas de crédito tienen una ventaja decisiva sobre las tarjetas de débito

Pero la gran ventaja está en otra parte: si surgen problemas al procesar una compra o hay sospechas de fraude, es posible revertir las transacciones realizadas con una tarjeta de crédito. A esto se refiere centro de asesoramiento al consumidor allá.

Una de las desventajas de pagar con tarjetas de crédito es que…

Revela información personal al utilizar Internet A menudo se aplican tarifas adicionales a los pagos que no son en efectivo en el extranjero.

El pago sin contacto mediante NFC (“tecnología de comunicación de campo cercano”) es especialmente conveniente. Esto también permite pagar a través de un teléfono inteligente. Otra característica: simplemente introduce tu PIN si el importe es superior a 50 euros. Esto significa que también puedes pagar cantidades más pequeñas simplemente tocando brevemente el lector de tarjetas. Aunque este método se considera seguro, Hay un riesgo detrás de los pagos NFC. (toneladas métricas)