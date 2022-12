El musical “Hamilton” canta en Hamburgo: los fanáticos están indignados

La gente está tosiendo y estornudando por todas partes, ahora Hamburgo y los resfriados están bajo estricto control. Ahora el elenco del musical de Hamburgo Hamilton también ha sido arrestado en el Obertenhaus en Reeperbahn. Tan masivo que los siguientes shows tendrán que ser cancelados.

El musical de Broadway Hamilton ha sido un éxito en Hamburgo desde principios de octubre. Pero ahora todos los espectáculos hasta el lunes han sido cancelados, según el portavoz de la compañía, Michael Rudd. Está previsto que continúe el martes.

Hamburger Musical Hamilton: Los fracasos son insustituibles

“Como regla general, hemos podido compensar las ausencias relacionadas con enfermedades. Desafortunadamente, eso no fue posible esta vez”, dijo Rudd, según Abendblatt.

En el campo de la tecnología escénica, así como entre los músicos, hay una serie de bajas por enfermedad. Todavía no es posible encontrar un reemplazo en poco tiempo, ya que el musical no ha estado en Hamburgo el tiempo suficiente. Los músicos y sus socios que están involucrados en otras piezas aún no están lo suficientemente capacitados para ayudar.

El musical de Hamilton en Hamburgo: la multitud está furiosa

La cancelación a corto plazo y sus conexiones en ocasiones provocaron que se malinterpretara Internet. Por ejemplo, un usuario escribió en la página oficial de Instagram de la música: “Compré boletos hace meses y llegué en tren a las 7 y 9 de ayer”. “Desafortunadamente, poco antes de que comenzara el espectáculo, nos informaron que había sido cancelado”. Otro usuario escribió: “Bueno, ahora mismo estoy de camino a Hamburgo y noté accidentalmente que los espectáculos se cancelaron hoy… Para el equipo del teatro: al menos enviar un correo electrónico hubiera sido bueno”.

La organización musical Stage Entertainment no ofreció ninguna reacción pública ni disculpa por las críticas de los fanáticos hasta el domingo por la noche. No hubo publicaciones en los canales oficiales de las redes sociales de “Hamilton” que indicaran la interrupción.

Hamilton en Hamburgo: ¿qué pasa con las entradas ya adquiridas?

Las personas que ya hayan comprado boletos para los espectáculos afectados del organizador Stage Entertainment recibirán automáticamente un reembolso.