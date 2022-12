Se viene la semana más estresante del año para estos signos del zodiaco

La semana antes de Navidad no es fácil para Virgo. Sobre todo, el trabajo es más exigente que nunca y actualmente requiere la atención total de tu signo zodiacal. Esto no deja intacto el Jungfrau. Los días no tienen suficientes horas.Para conciliar familia, familia, trabajo y preparativos para el 24 de diciembre. Nuestro buen consejo: por muy organizado que esté el zodíaco, ahora debe decidir por sí mismo qué cosas tienen prioridad para poder disfrutar al menos un poco del boom final de la Navidad.

En los días previos a la Navidad, Acuario llegará a sus límites. Tan independiente como es y quiere hacer todo por su cuenta, el tiempo estresante le hace darse cuenta de que necesita muchos seres queridos. Encontrará a la persona dentro de la sociedad o familia que corresponda al signo zodiacal del 19 de diciembre. brindar el mayor apoyo. Lleno de seguridad y energía fresca, el signo zodiacal domina la semana estresante con gran éxito.