Vanessa Mae: Alboroto por el video sin pantalones

Vanessa Mae no solo tiene éxito como cantante o presentadora de televisión como parte de su ‘Not Mai Show’, sino también como plataforma de redes sociales. Instagram Más de 979.000 la han seguido Gente. Aquí, también, proporciona información detrás de escena. El trabajo. Recientemente, tuvo una aparición muy festiva en “Ein Herz für Kinder”. La recaudación de fondos se transmitió en ZDF el sábado. Allí cantó “Unendlich” con Andrea Berg.

El artista finalmente compartió imágenes del evento en Instagram. Uno de ellos en particular, que se grabó entre bastidores, ahora ha provocado un acalorado debate. Porque de repente el hombre de 30 años estaba parado allí sin pantalones.

Vanessa Mae provoca discusiones en video

El video mostró cómo Vanessa aún estaba en la sala de espera durante el evento. Todavía no estaba vestida apropiadamente para el evento, ya que vestía una chaqueta, tenis y pantalones cortos blancos. Más tarde se presentó en la alfombra roja con un look encantador. De repente, la toma mostró a su estilista caminando hacia el marco y tirando de los pantalones cortos de Vanessa. Señalando a la cámara, el joven de 26 años dijo inmediatamente después del evento: “Lo odio”.

Hablaron varias personas de su comunidad. Usuario dijo: “Lo siento, pero eso es vergonzoso y definitivamente no le haces eso a una mujer”. Otro usuario preguntó: “¿Por qué tienes que publicar algo así? No tiene sentido”. Además, un usuario señaló: “¿Por qué haría eso? Imposible”. Muchos sintieron que tal cosa “no era graciosa” y no mostraban ningún comportamiento.

De todos modos, otros aseguraron que Vanessa al menos estaba usando ropa interior y que no había más puntos calientes visibles. Sin embargo, algunos se divirtieron con el breve clip. Un participante señaló el siguiente aspecto de los comentarios críticos: “Creo que es divertido. Y si pensara que es tan malo, no estaría en línea”. También hubo emoticonos.