En una cita con el Príncipe Harry con una apariencia inusual

La ex actriz asistió a la escuela en Nueva York con el príncipe Harry. Mientras que el rey acudió con un look profesional, la duquesa Meghan optó por un atuendo inusualmente informal.

Su reciente estancia en Nueva York causó revuelo. En mayo, el príncipe Harry y la duquesa Meghan viajaron a la capital estadounidense para asistir a la gala Women of Vision. Sin embargo, la ceremonia de entrega de premios, en la que la actriz de 42 años recibió un premio, se vio empañada por lo que un portavoz de la pareja describió en su momento como un “acecho casi desastroso por parte de un grupo de paparazzi muy agresivos”. Sin embargo, el conductor contradijo esta versión, lo que desató un acalorado debate.

Publicó varias fotos del nombramiento en el sitio web de su organización, que el experto real Omid Scobie también compartió en X (anteriormente Twitter). Muestran a Harry y Meghan con estudiantes. Mientras que el príncipe británico apareció en la cita con un look business, combinando camisa blanca, chaqueta oscura con pantalón beige, su esposa la sorprendió con un look un tanto inusual en ella. La duquesa Meghan lució un look casual que consistía en jeans ajustados negros, una camisa a juego y una chaqueta universitaria azul marino.