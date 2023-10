¡Tormenta! ¿Se ha hecho añicos el sueño de boda de Bianca y Oliver?

Lo básico en pocas palabras

Se suponía que esta sería la reanudación del matrimonio de Bianca y Oliver. Pero poco antes de su gran momento, los novios son recibidos por una violenta tormenta. Muy mal presagio: ¿Habrá una “boda a primera vista”?

+++ Actualización, 9 de octubre de 2023 +++

Preparativos finales

Bianca se prepara para su “boda a primera vista”. © SAT.1 / Christoph Assmann

En Kershaw, Sajonia, Bianca y Oliver esperan con impaciencia su gran día. “Esta mañana, cuando sonó la alarma, me quedé completamente estupefacta”, explica la novia mientras se prepara para su boda a primera vista.

La responsable de recursos humanos de Aquisgrán se reunirá en unas horas con su socio desconocido: Oliver. “Es una locura casarse con un completo desconocido”, admite esta mujer de 53 años. Sin embargo, está decidida a participar en la experiencia: “¡Tengo muchas ganas de hacerlo!”

Cada hora se vuelve más real y tangible, y ahora estoy muy emocionado. blanca

Mientras Bianca se pone más nerviosa, Oliver permanece “muy relajado”. Pero el hombre de 60 años sospecha que las cosas no seguirán así a medida que se acerca el gran momento. Al igual que Bianca, Oliver también está preparado para el “matrimonio a primera vista”. “No” está fuera de discusión. “Para mí no supone ningún riesgo, es una cuestión de corazón”, explica el director de producción.

El gran momento se acerca

En el jardín del castillo barroco de Neschwitz, las mesas ya están puestas ceremoniosamente. Coloridas flores crepé y musgo verde decoran el ambiente festivo. Los invitados a la boda llegan bajo un sol radiante. Pero el clima, sobre todo, perturbará el trabajo.

Ha llegado el primer momento para conquistar a Oliver: da pasos valientes hacia la oficina de registro. Cuando entra al salón, la adrenalina literalmente corre por su cuerpo. Su pulso se acelera y sus manos están húmedas y temblorosas. El hombre de 60 años espera con impaciencia su partido, que llegará dentro de unos minutos.

Nubes oscuras en el cielo

Pero de repente aparecen nubes oscuras: truenos y relámpagos sobre la oficina de registro. La tormenta plantea grandes desafíos para todo el equipo de Wedding at First Sight. Detrás de escena, todos están tratando de salvar la boda, especialmente la boda al aire libre. ¿Se puede celebrar la boda en estas circunstancias? “Tenemos que detener todo ahora y ver qué pasa”, dice la terapeuta sexual y de parejas Beth Quinn.

Bianca y Oliver llevaban mucho tiempo esperando este momento. ¿Ahora debería cancelarse todo? “¿Quién quiere casarse? Ya no puedo”, explica el novio. ¿Será este el final de la boda de Bianca y Oliver?

Bianca y Oliver quieren un nuevo comienzo

Después de 17 años de matrimonio, Bianca, de 53 años, anhela volver a encontrar la felicidad del amor. “Tu presencia […] “Es una mujer muy femenina, pero al mismo tiempo no ha perdido por completo al niño que lleva dentro”, describe la Dra. Sandra Kulldorfer, responsable de recursos humanos de Aquisgrán.

En general, la juventud juega un papel importante para Bianca y el experto en emparejamiento continúa y explica por qué: “[Bianca] “Ella sufrió muy pronto los golpes del destino y tuvo que luchar o soportar miedos con frecuencia en su vida”. Después de su rehabilitación hace dos años, la empleada de recursos humanos tenía ganas de volver a casarse.

Afortunadamente, hay un hombre que también descubrió su deseo de un segundo matrimonio mientras estaba en rehabilitación: Oliver. Después de 27 años de matrimonio y divorcio, el director de producción de Frankfurt am Main necesitaba tiempo para asimilar lo que había pasado. ¡Ahora el hombre de 60 años está listo nuevamente para el amor verdadero!

¿Bianca y Oliver son compatibles?

Si el casamentero Marcus Ernst se sale con la suya, Bianca quedará encantada con el carisma de Oliver. Pero, ¿cómo reaccionará cuando vea por primera vez a su pareja en el registro civil? ¿Se atreverán los dos a experimentar el “matrimonio a primera vista”, enamorarse de nuevo y convertirse en un verdadero equipo?

