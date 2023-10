Los lectores de Playboy coinciden en que Hennig Baum es “el hombre más masculino” de Alemania.

Los lectores de Playboy coinciden en que Henning Baum, el actor principal de la serie de RTL+ “El rey de Palma”, es el hombre más varonil que Alemania tiene para ofrecer hoy. Sin embargo, según la encuesta, Oliver Bucher no debería ser un modelo a seguir.

No sólo se llama así, sino que también es un hombre como un árbol: el actor ruidoso Henning Baum”.Playboy” En una encuesta representativa del Instituto Norstatt fue elegido la celebridad alemana más masculina. La elección del gigante rubio y musculoso no habría sido del todo sorprendente si no fuera por un detalle fascinante de la encuesta: la mayoría de los participantes masculinos también votaron por el Essen. nativo.

De este modo, Baum deja atrás a su colega Elías Mubarak, habitualmente acostumbrado a ganar, al segundo lugar entre todos los participantes en la encuesta. Entre los participantes, Mubarak está directamente por delante de Baum. En una entrevista anterior con “Playboy”. “Los lapones tienen que interpretar a otros”, ya destacó Baum sobre su papel.

Según la encuesta de Norstat, tanto hombres como mujeres creen que los árboles encarnan características típicamente masculinas como fuerza, responsabilidad y coraje. Al mismo tiempo, la idea que tiene la sociedad de lo que significa masculinidad ha cambiado drásticamente en comparación con la imagen tradicional del hombre. En el pasado, parecer dominante y utilizar cualquier medio para ganarse el respeto se consideraba particularmente masculino.

Bucher no es un modelo a seguir para la “masculinidad moderna”.

La masculinidad moderna, por otro lado, implica actuar con sensibilidad y poder hablar de tus sentimientos. Y: hoy en día un hombre de verdad puede llorar en público: eso es lo que afirma el 45 por ciento de los encuestados. Para ella, Henning Baum, que también es paramédico de formación, además de actuar, parece representar la simbiosis perfecta de los dos mundos: indescriptiblemente masculino pero apasionado cuando es necesario.

El país también necesita nuevos modelos a seguir. A la pregunta de quiénes son buenos modelos masculinos, respondieron Elias Mebarak (37%), el futbolista Thomas Müller (36%), Henning Baum (33%), el presentador Kai Pflum (32%, 56%) y el cantante Mark Forster (30%). alrededor de 1.000 participantes que recibieron la mayor cantidad de votos.

El corredor Oliver Bucher ocupa el último lugar en el ranking de modelos a seguir con sólo un cuatro por ciento. El artista acaba de mostrar mucha emoción a raíz de su separación de su ex esposa en su cumpleaños el 28 de septiembre cuando la felicitó con una dura autocrítica en Instagram. “Desafortunadamente, durante el año pasado no pude brindarte lo que esperabas de mí”. Desde entonces, Boucher eliminó su emotiva publicación.