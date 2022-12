El padre de Britney Spears sobre la conservación: ‘¿Dónde estarías sin mí?’ entretenimiento

el tenia 13 años Britney Spears (41) Bajo la tutela de su padre, Jimmy (70). Está libre desde noviembre de 2021, pero sigue acusando a su familia de “abusar” de ella a lo largo de los años.

Su padre ha permanecido mayormente en silencio después de que terminó el juicio, hasta ahora. En una entrevista con “ correo el domingoHabla públicamente por primera vez sobre las acusaciones de su hija. Su visión de las cosas: ¡sin ella, Britney habría muerto hoy!

“¿Dónde estaría ella sin mí? No sé si sobreviviría. No lo sé”, dijo Jamie Spears. Era un paso absolutamente necesario no solo para proteger a Britney, sino también para salvar su relación con ella. niños Preston (17) y Jayden (16).

Los hijos de Britney Spears: Preston (izquierda) y Jayden (derecha). Los dos viven con su padre, Kevin Federline. foto: instagram/emoofficial718

“No todos estarán de acuerdo conmigo”, admite Jamie. “Fue un período muy difícil. Pero amo a mi hija con todo mi corazón y mi alma”.

Él cree que la tutela estaba en orden, incluso si se trata de a expensas de la relación con su hija. “Y para protegerlos a ellos y a los niños, la tutela fue una gran herramienta. No creo que Britney hubiera traído a los niños de vuelta sin ella”.

Britney Spears con su hermana Jamie Lynn y sus hijos en los Radio Disney Music Awards 2017. También acusó a su hermana de decepcionarlo Foto: Contenido de entretenimiento general de Disney a través de Getty Images

Sin embargo, perdió a su hija como resultado. Hay una mala relación entre él y Britney. Solo tiene una buena relación con su hija menor, Jamie Lynn (33), e incluso vive con ella en Luisiana.

No tiene contacto con el resto de la familia. “La familia es un desastre”, dice Jamie. Sobre todo, extraña la relación con sus nietos. “Realmente extraño a mis muchachos”. Durante el período de tutela, se hizo cargo de los dos junto con el ex esposo de Britney, Kevin Federline (44) y un empleado.

Britney Spears y Kevin Federline estuvieron casados ​​de 2004 a 2007

Leer también

La tutela también ayudó económicamente a Britney. Según los informes, Britney valía alrededor de $ 50 millones en 2008. Sin embargo, Jamie lo niega. “Estaba arruinada. No tenía nada de dinero. Con la tutela, se le dio la posibilidad de recuperarse financieramente. Trabajamos muy duro en eso”.

Hasta aquí la versión del padre de Britney.

La propia cantante ya ha explicado detalladamente su verdad y su sufrimiento en los tribunales. Yo trabajé y él ganó dinero. Además, su padre la obligó a salir de gira, ir a rehabilitación y tomar fuertes sedantes.

Se dice que Britney Spears fue obligada por su padre a actuar en conciertos Foto: John Salangsang/AP

Estaba tan controlada que ni siquiera se le permitió decidir por sí misma dejar de tomar la píldora. Además, su padre y su equipo colocaron micrófonos en la habitación de la cantante y pincharon su teléfono celular.

El abogado de Britney describió a Jamie Spears como “un alcohólico, adicto al juego compulsivo sin antecedentes financieros ni experiencia en asuntos financieros, que ya se había declarado en bancarrota y estaba bajo una orden judicial por violencia doméstica”.

La familia de Britney Spears (desde la izquierda): Jamie Spears, hermano Brian, hermana Jamie Lynn, Britney Spears, madre Lynn Spears Foto: WireImage/Getty Images

Sin embargo, Jamie Spears no se arrepiente de tomar el control de las decisiones de su hija.

“Creo que marqué la diferencia. Tuve algunas personas conmigo que realmente nos ayudaron a ayudarla”. Para el futuro, solo espera poder al menos hacer las paces con sus nietos.