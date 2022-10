‘Demasiado vergonzoso’: ‘Tampun Gate’ se convierte en tema de ‘corona’

Mientras los fans esperan ansiosamente el inicio de la nueva temporada de The Crown, el Palacio de Buckingham se preocupa por la reputación de Carlos III. Aparentemente no sin razón: porque el infame “Tambun Gate” es uno de los escándalos que recoge la serie.

La nueva temporada de “The Crown” muestra a los miembros de la familia real británica en la década de 1990, una década llena de escándalos y crisis para la familia real. En particular, el matrimonio roto entre el príncipe Carlos, ahora rey Carlos III, y su primera esposa, la princesa Diana, debe ocupar mucho espacio.

“Éramos tres en ese matrimonio, así que estaba un poco abarrotado”, dijo Diana en la escandalosa entrevista de la BBC de 1995, que el periodista Martin Bashir falsificó usando documentos falsos. Y no solo se dice que esta entrevista es el tema de “La corona”, sino también el tema de “El matrimonio de los tres”, con todas sus escandalosas circunstancias.

Antes de la quinta temporada, que se estrenará el 9 de noviembre, el actor de Charles, Dominic West, ha revelado que el programa de televisión también presentará el infame escándalo “Stopper Gate” de 1993. Los registros telefónicos filtrados en ese momento revelaron que Charles le dijo a su novia Camilla Parker-Bowles que quería “vivir en sus pantalones” y que, si tenía suerte, “renacería como su tapón”.

‘Informes repugnantes’

West explicó en una entrevista con “Entertainment Weekly”Pensó que el escándalo en ese momento debe haber sido algo “muy vergonzoso”. “Si miras hacia atrás y tienes que encenderlo, te das cuenta de que no fue culpa de estos dos amantes que tenían una conversación privada”. Lo que realmente le quedó claro, dijo West, fueron los informes “intrusivos y repugnantes”, “literalmente los imprimieron” y puedes escuchar la grabación.

El actor explicó que retratar el escándalo con su coprotagonista Olivia Williams, quien interpreta a Camilla en la quinta temporada, lo hizo sentir pena por Charles y Camilla “por lo que pasaron”.

Oeste y Carlos III. Nos conocemos

Antes de filmar The Crown, Dominic West pudo haber tenido dudas sobre si podría hacer un buen Charles, como explicó en una entrevista con el diario británico “Daily Mail” en abril. Para West, era “inquietante” que no se pareciera en nada a Charles cuando se miraba en el espejo, dice el británico. En repetidas ocasiones les dijo a los productores de la serie que habían elegido a la persona equivocada. Sin embargo, luego le explicaron que la producción no se trataba de una imitación. Sin embargo, fue difícil, al final estaba interpretando a “una persona real que era increíblemente famosa y conocida”.

Además, el actor conoce personalmente al rey actual. “Sí, lo conocí algunas veces”, dijo el hombre de 53 años que vive cerca de la finca de Charles, Highgrove House. West dijo que era un “gran admirador” de Charles.