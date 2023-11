Deportaciones en Pakistán: Pro Asyl pide que se permita la entrada a Alemania a los afganos de Pakistán

sEn cuanto al asilo, el gobierno federal pidió que se permita la entrada más rápidamente a los afganos vulnerables. La organización anunció hoy, sábado, en Frankfurt, que debido a las continuas deportaciones de refugiados afganos desde Pakistán, muchos de ellos temen ser perseguidos, arrestados y asesinados por los talibanes en su tierra natal. El asesor afgano explicó: “Muchas personas tuvieron que huir a Pakistán para realizar trámites de admisión en Alemania y otros países”. Asilo apoyado, un erudito, un erudito. “Nunca estuvieron seguros allí y ahora su situación es aún peor”.

A principios de octubre, el gobierno paquistaní pidió a quienes buscaban protección sin documentos válidos que abandonaran el país antes de fin de mes. De lo contrario, serán llevados a campos de concentración y deportados. En Pakistán viven unos cuatro millones de afganos, de los cuales alrededor de 1,7 millones, según las autoridades, no tienen permiso de residencia. Unos 200.000 afganos que buscaban protección abandonaron Pakistán en los últimos días. Además de la amenaza que representan los talibanes, las organizaciones de ayuda ven el riesgo de una crisis humanitaria debido a la llegada del invierno y la escasez de suministros. Al mismo tiempo, Pakistán comenzó a detener a refugiados de su país vecino.

Alima explicó que tras la llegada al poder de los talibanes en 2021, los afectados y las autoridades paquistaníes se prepararon para el hecho de que los afganos particularmente amenazados solo permanecerían en Pakistán durante un corto período de tiempo para completar el proceso de visa. El Departamento de Estado debe finalmente garantizar que se eliminen rápidamente. “Cada día de espera cuesta una vida humana”.

El gobierno federal ha prometido aceptar en Alemania a ex empleados locales del ejército alemán y a la ayuda alemana al desarrollo, así como a afganos especialmente perseguidos. Hace un año, se inició un programa con la promesa de brindar protección a 1.000 personas en riesgo. Pero no avanzó durante mucho tiempo y fue suspendido temporalmente. La primera entrada no tuvo lugar hasta finales de septiembre.