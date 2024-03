¿Deprimido o simplemente apático? Estas son las diferencias

24vita Vivir saludablemente

de: Judith Brown

el presiona divide

Es normal que a veces las personas sientan falta de motivación. Pero esto también puede ser un síntoma de depresión. Dos psicólogos explican cuándo la falta de motivación puede considerarse patológica.

La falta de motivación es un fenómeno generalizado que probablemente todo el mundo haya experimentado en algún momento. Por ejemplo, levantarse de una cama caliente por la mañana puede provocar que presione el botón de repetición de la alarma debido a la falta de motivación. Incluso el trabajo o algunas actividades de ocio pueden no siempre ser recibidos con entusiasmo. Sin embargo, la falta de motivación también puede ser síntoma de depresión. Puede utilizar factores específicos para evaluar su riesgo personal de desarrollar esta enfermedad. Para determinar si se trata simplemente de falta de motivación o depresión, existen otras señales de advertencia y síntomas tempranos que indican una enfermedad mental.

¿Estás apático o ya deprimido? Estos síntomas pueden ser señales de advertencia.

La falta de motivación puede dificultar el levantarse de la cama. Si esta condición dura más, puede ser una señal de advertencia de depresión. © Olga Rolencino/Imago

Los psicólogos Stephanie Stahl y Lukasz Klashinski consideran que la inactividad y la pereza son estados humanos naturales, ya que las personas tienden a evitar el esfuerzo y buscan sensaciones placenteras. Según Klashinski, la falta de motivación suele ir precedida del miedo al fracaso, lo que indica que el factor psicológico influye. Las rutinas de la vida diaria pueden ayudar a mantener el deseo y la sensación de logro al proporcionar un marco estable y de apoyo, dice Stahl. El deporte no sólo puede combatir el letargo, sino también mejorar la salud mental porque promueve la liberación de hormonas de la felicidad y aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, explica Klashinski. La falta de motivación también puede tener causas físicas, como presión arterial baja o fatiga, y por lo tanto debe tomarse en serio. El hipotiroidismo o los niveles hormonales bajos también pueden afectar a la conducción y deben ser controlados por un profesional. La falta de motivación puede ser un síntoma de depresión, aunque existen diferentes formas, incluida la depresión de alto funcionamiento, que muchas veces son difíciles de reconocer. Es importante ser consciente de las principales características de la depresión, que incluyen desánimo, pérdida de interés y dificultad para motivarse, entre otras, señala Stahl. Se diagnostica un episodio depresivo si estos síntomas persisten durante más de dos semanas, con un diagnóstico y tratamiento cuidadosos (por ejemplo, con antidepresivos) realizados por especialistas como médicos generales, psiquiatras o psicoterapeutas. Además del tratamiento médico, algunas conductas también pueden contribuir a fortalecer el estado mental, aunque es importante no sobrecargar a los pacientes con comentarios irreflexivos como “¡No te deprimas tanto!”, ya que esto no proporciona un apoyo eficaz.

No pierdas la oportunidad: todo lo relacionado con la salud lo encontrarás en la newsletter de nuestro socio 24vita.de.

Fortalecimiento de la salud mental: Diez consejos que bálsamos la psique Ver la serie de imágenes

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.

La editora escribió este artículo y luego utilizó un modelo de lenguaje de IA para mejorarlo a su propia discreción. Toda la información ha sido revisada cuidadosamente. Obtenga más información sobre nuestros principios de IA aquí.