Muere el premio Nobel Daniel Kahneman

kAnnemann es considerada una de las psicólogas más influyentes del mundo. Su investigación vinculó conocimientos de la psicología y la economía. En colaboración con el científico israelí Amos Tversky sentó las bases de la economía del comportamiento.

El profesor de Harvard Steven Pinker llamó a Kahneman “el psicólogo vivo más influyente del mundo” en una entrevista de 2014 con The Guardian. Su obra es “monumental en la historia del pensamiento”.

Kahneman incorporó a los modelos económicos el hecho de que las personas pueden ser irracionales y antieconómicas. Si bien la teoría económica se había basado principalmente en la imagen del hombre racional (Homo economicus), su investigación aportó una sensibilidad instintiva a la economía.

Se hizo conocido entre un público más amplio, en particular a través de su libro más vendido de 2011, Think Fast, Think Slow. Puede leerse como la esencia de décadas de investigación.

En 2002 recibió el Premio Nobel de Economía junto con Vernon Smith por sus investigaciones.

Kahneman murió el 27 de marzo. El Washington Post fue el primero en informar, citando a su hijastra, Deborah Treisman.