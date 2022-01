Der Master Chief ist gelandet: ¡Hier ist der Halo-Trailer!

++ Actualización desde el 31.01.2022: Der Master Chief ist eingetroffen! Schaut euch jetzt den ersten Trailer zu Hola un:

++ Actualización desde el 28.01.2022: Bevor wir alle am Sonntag einen weiteren Blick auf den Master Chief in Paramounts Videospiel-Adaptación Hola werfen dürfen, versorgt uns El productor ejecutivo Frank ´O Connor mit Infos darüber, was es mit der serien-eigen Timeline auf sich hat:

Auf der officiellen Internetseite Holapunto erklärt O´Connor für die Adaption, dass man sich für den als Silver Timeline getauften Serienkosmos auf die Kernelemente der Reihe stützen wolle. Dadurch erhofe man sich, dass man aus dem reichhaltigen Fundus an Figuren, Orten und mythologischen Aspekten schöpfen könne, ohne dass man spielunbedarfte Zuschauer überfordere oder Erzählkonventionen des linearen Mediums an ihre Grenzen gerieten. Auf diese Weise könne man außerdem mit einigen Überraschungen und frischen Impulsen für Hola-Veteranen aufwarten.

Hola sei schließlich eines der komplexesten Universen überhaupt. Así que gäbe es neben den Spielen auch noch sechsundzwanzig Romane und acht Comics. Dazu gesellen sich außerdem die umfangreichen Datenbank-Einträge der spieleigenen Website.

Ähnlich wie bei der hbo-Serie zu El último de nosotros erscheint uns die Argumentation zur Silver Timeline bisher ziemlich einleuchtend: Der Funke muss bei einer Serie heutzutage schließlich schnell überspringen und so ist es wahrscheinlich das Vernünftigste, wenn man für Hola eigene erzählerische Schwerpunkte setzt. Auf diese Weise hat das Projekt die größtmöglichen Erfolgschancen für eine langfristige Auswertung. Voraussetzung ist aber natürlich, dass ein gewisser Widererkennungswert ebenso gewahrt wird, wie der Respekt vor den langjährigen Fans der Reihe.

Nach dieser Stellungnahme sind wir jedenfalls mächtig gespannt auf den für Sonntag ngekündigten Trailer zur Hola-Serie!

++ Noticias del 26.01.2022: Fin de 2021 erhielten wir einen ersten Teaser para morir Hola-Serie. Bald dürfen wir uns auch in einem ersten richtigen Trailer von der kommenden Serie überzeugen. Wie uber das offizielle Gorjeo-Profil angekündigt wurde, feiert dieser am Sonntag, den 30. Januar, Premiere. Anlass ist das AFC Championshipshop Game zwischen den Cincinnati Bengals y den Kansas City Chiefs.

Hierzulande dürfte der Trailer dann vermutlich am Montag online verfügbar sein.

In den vergangenen Monaten wurde bekannt, dass Hola zwar auf dem Videospiel-Franchise basiert, sich die Serie jedoch eine eigene Timeline gebastelt hat. Auf diese Weise sollen das Videospiel-Universum und die Serie unabhängig voneinander existieren und sich ebenso frei entwickeln können. Zweifellos hätte der Versuch, die Serie in die Videospiel-Timeline einzubetten, dazu geführt, dass es früher oder später zum Clash kommt.