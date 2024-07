El nuevo shooter de Steam llena un vacío en tu alma de jugador dejado por Division, Anthem y Destiny

El tirador de robos “El primer descendiente” es controvertido por todos lados. Pero en la comunidad de MeinMMO, hay algunos jugadores que están interesados ​​en el juego surcoreano. Se están perdiendo juegos como The Division 2 y Anthem, pero Warframe y Destiny también se mencionaron en la comparación.

¿Qué destaca de “El Primer Descendiente”? A los lectores de MeinMMO en particular parece gustarles especialmente el nuevo shooter “The First Descendant”:

Los artículos sobre el juego son bien recibidos en MeinMMO: los lectores prácticamente nos arrancan los artículos de las manos.

en los comentarios sobre Facebook El juego suele ser elogiado en el sitio. La gente incluso habla maravillas del primer descendiente. Las críticas expresadas, especialmente en relación con las microtransacciones, tienden a ser desestimadas.

Sobre todo, el juego se compara con shooters anteriores que hemos cubierto en detalle en MeinMMO durante los últimos 10 años.

“Siento que me enamoré nuevamente de The Division 1 en 2016”.

Esto es lo que dicen nuestros lectores:

“Para ser honesto, creo que el juego es mil veces mejor que Destiny 2”, escribió Sabi Paesler en Facebook, “No dudes en apedrearme, pero jugué a Destiny y pensé que era terrible”.

Stefan Graf comenta: “¡Por fin el juego me cautiva! ¡Puro trabajo! ¡Pervertido!”

“He jugado a The Division durante años y siempre esperé que apareciera otro shooter y me hiciera sentir que estaba disfrutando el juego de nuevo”, escribe Ramsey. Descubrió The First Descendant en TikTok y se enamoró nuevamente como lo hizo con The Division 1 en 2016.

“Si Anthem copiara la mitad de lo que hizo The First Decant en ese momento”, dice Furby, “¿sería la persona más feliz del mundo?”

“El destino es un dominio sobre los deseos”

¿Existe también una voz contraria? sí, por supuesto.

La Rs dice: “Desinstalado después de 10 minutos. Preferiría jugar a Warframe”.

Jurado Pascal Ladman: “El destino no le pide más a Wish. Oh, no, lo siento, hay una gran piel de conejo y un culo; por supuesto, no tiene tanto”.

“Si combinas Destiny y Warframe, el resultado es El primer descendiente”, escribió Susan Walther. A diferencia de estos juegos, The First Descendant carece de un mundo vivo, como critica el lector.

“Preferiría un mayor desarrollo de Anthem. Estaba más interesado”.

Esto es lo que hay detrás. tFirst Descedant muestra la evolución que vemos en los MMORPG que se pueden aplicar a los loot shooters:

Los fanáticos de los MMORPG y los shooters aman su juego principal, tienen una relación de amor y odio con él y regresan fielmente al juego principal una y otra vez.

Al mismo tiempo, están dispuestos a echar un vistazo a un nuevo juego de su género favorito, especialmente si ofrece una barrera de entrada baja, se puede jugar en múltiples plataformas y también es Free2Play.

Elementos como “saquear y subir de nivel” atraen fuertemente a los tipos de jugadores que aman juegos como The Division, Anthem o Destiny: si un juego nuevo puede tener un sistema de progresión atractivo que ofrece botín y subir de nivel, muchos jugadores al menos lo aprovecharán. el escenario de nivel completo

Aunque hay algunos de los mejores jugadores del género, el interés por los juegos nuevos es alto y muchos buscan la sensación que les dio amar un “primer shooter”.

El Primer Descendiente ahora parece evocar ese sentimiento con particular fuerza, mucho mejor que, digamos, Borderlands 4, y queda por ver si el revuelo durará mucho y El Primer Descendiente puede cautivar a los jugadores por más tiempo o si es así. Sea una exageración relativamente efímera ya que Outriders: Loot -Shooter comienza con 197,000 jugadores simultáneos en Steam: esto es lo que dicen las reseñas de The First Descendant