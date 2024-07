El nuevo dispositivo de Amazon ya tiene grandes descuentos: obtenga el Echo Spot por un 42 por ciento más barato cuando se lance – Kino News

Amazon está lanzando un nuevo dispositivo Echo, el Amazon Echo Spot (2024). Cualquiera que esté interesado en el innovador altavoz inteligente equipado con pantalla ahora puede obtener un Echo Spot con grandes descuentos en una oferta introductoria de corta duración.

Amazonas

el Punto de eco de Amazon (2024) Es el nuevo buque insignia de la serie de altavoces inteligentes compactos de Amazon y tiene mucho que ofrecer con lo que modelos anteriores como Echo Dot and Co. no podían soñar. La innovación más obvia es sin duda la pantalla.

Cuando se lanzó Echo Spot, el altavoz inteligente estuvo disponible en Amazon 42 por ciento o 40 euros más barato Por sólo 54,99 euros. La oferta está limitada hasta el 17 de julio y solo está disponible para miembros Prime. Si aún no tienes una membresía Prime, ahora es un buen momento para conseguir una Membresía de prueba de 30 días*Porque también te beneficiarás de ofertas en Prime Day.

Amazon Echo Spot: Mucho más que un Echo Dot

Naturalmente, Amazon Echo Spot es lo primero Pantalla de 6,5 cm. en el ojo. Aquí se muestra toda la información importante, como la hora, el pronóstico del tiempo o la lista de compras actual. La pantalla táctil muestra el contenido de forma clara y brillante, para que siempre tengas una buena vista de la información, incluso bajo la luz solar directa.

La pantalla también es adecuada para reproducir vídeos, como por ejemplo el Tagesschau. En teoría, también es posible realizar películas, pero el Echo Spot recorta la imagen significativamente debido a la forma circular de la pantalla. Así que mira la pantalla más como Pantalla de información Y menos que reemplazar el televisor.

LA MITAD DE PRECIO DE JBL Y AÚN MÁS RUIDOSO: ¡Este altavoz de fiesta realmente destaca para el verano!

Amazon Echo Spot está mostrando sus músculos de hogar inteligente: puedes usarlo como un altavoz inteligente Úselo como centro de control Y utiliza Alexa, por ejemplo, para configurar una alarma, gestionar tu lista de compras o reproducir música. Cuatro micrófonos direccionales integrados garantizan que Alexa siempre comprenda bien su voz, incluso en entornos ruidosos, y siga sus instrucciones con precisión.

Un práctico asistente diario con Alexa

Puede Altavoces Bluetooth y altavoces analógicos. Conéctelo al Echo Spot a través de un conector jack y configure un mini sistema. Sin embargo, no se deben esperar milagros sónicos del hemisferio pequeño, cuyo tamaño se sitúa entre el béisbol y el balonmano. Pero esta no es la tarea principal del Echo Spot.

Es un altavoz inteligente Un asistente práctico en la vida diaria. Facilita algunas cosas de organización, te recuerda citas, etc. E incluso si la calidad del sonido no es excelente, puedes escuchar música fácilmente con el Echo Spot sin tener que hacer concesiones importantes, y por el precio de un dispositivo significativamente menos equipado. eco pop*.

Sonos Roam: la alternativa portátil

Una alternativa con mejor sonido al Echo Spot, pero también tres veces más cara Habitación Sonos Por 149 euros actualmente en Amazon.



Sonos llega a Amazon*



Sonos Room es un Altavoz inteligente con pilasQue, a diferencia de los dispositivos Amazon Echo, puedes llevarlo contigo a cualquier parte. Se puede integrar fácilmente en la red Alexa y proporciona un sonido excelente, pero no demasiado alto. Sin embargo, debes prescindir de una demostración. Solo por su movilidad, Sonos Roam es una alternativa interesante al Echo Spot.

¡La vida es demasiado corta para un mal café! Obtenga la cafetera totalmente automática DeLonghi a un 50 por ciento más barata

*Estos enlaces se llaman enlaces de afiliados. Si realiza una compra a través de estos enlaces u obtiene una suscripción, ganamos una comisión. Esto no tiene ningún efecto sobre el precio.