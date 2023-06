¡Descubre si estás siendo manipulado emocionalmente por quienes te rodean!

Los fundamentos en breve La manipulación emocional es cuando alguien te presiona usando sentimientos y emociones.

Ya sea en una amistad, una relación o una familia, la manipulación emocional puede ocurrir en cualquier tipo de relación.

Hay muchos signos de manipulación emocional y consejos que puedes usar para protegerte de los manipuladores emocionales.

Cómo nos sentimos en una relación tiene un gran impacto en nuestra confianza y bienestar. Los sentimientos de injusticia, ansiedad o incluso miedo de que no se satisfagan las necesidades de la otra persona pueden llevar a la manipulación emocional. Aquí puede averiguar cuáles son las señales de advertencia y cómo puede protegerse.

Esto probablemente te haya pasado antes: conoces a un amigo, haces que suceda, pero luego te sientes agotado y agotado. ¿Sientes que te dijo cosas que no eran ciertas? ¿O revelaste información que realmente querías guardar para ti? Entonces deberías volver a pensar en tu encuentro: ¿tu novia podría estar manipulándote? Estas señales de advertencia y consejos lo ayudarán a reconocer la manipulación emocional y protegerse.

6 signos típicos de manipulación emocional

Ya sea en una sociedad, amistad, familia o incluso en el trabajo, la manipulación emocional puede ocurrir en cualquier relación personal. Si ha sido insultado, mentido o chantajeado por su contraparte, debe cuestionar su relación. Porque a la larga, la manipulación emocional puede bajar nuestra autoestima y poner en duda nuestra cordura.

Signo 1: hechos falsos

Por supuesto, no todos queremos que nos mientan, y no siempre es fácil detectar una mentira. Sin embargo, si sientes que la otra persona te dice cosas que nunca sucedieron o niega cosas que realmente sucedieron, esto podría ser una señal de manipulación emocional. Los manipuladores son buenos para mentir. A menudo no tienen mala conciencia cuando mienten. Quieren cambiar la percepción de los demás, convencerlos de algo y ponerse en la luz correcta.

Nuestro consejo: Si cree que le están mintiendo, pregunte historias con inteligencia. Si tiene dificultades para explicarse, se pone nervioso, trata de justificarse o se retrae, eso indica una mentira.

Signo 2: Sentirse triste

A primera vista, los manipuladores emocionales parecen ser muy extrovertidos, amables y sociables. Intentan desarrollar empatía, compasión y construir (supuestamente) confianza para sacar a la luz sus propias vulnerabilidades y secretos de los demás. Sin embargo, si nota que su contraparte está buscando cierta información que usted, de hecho, no quiere revelar, desalientela: de lo contrario, el manipulador puede ponerlo en sus manos más tarde.

Nuestro consejo: Se cuidadoso en quien confías. Defiende tus necesidades y solo di lo que realmente quieres revelar. No permitas que te chantajeen y aléjate de la persona si te sientes manipulado.

Firma 3: Atribución de culpa

¿Sientes que nunca estás haciendo algo bien en la relación o que tienes la culpa de todos los problemas y conflictos? Entonces deberías tomar el punto de vista del observador y tratar de reflejar la situación imparcialmente. Las personas manipuladoras no admiten haber actuado mal, se niegan a sí mismas la culpa y arremeten contra los pequeños errores cometidos por otros. Como resultado, se desarrollan sentimientos de culpa y culpabilidad entre los afectados. Quieren compensar lo que (supuestamente) sucedió, y el manipulador se beneficia de ello.

nuestro consejoSé fiel a ti mismo y sé consciente de tu mundo emocional. Si la otra persona se está haciendo la víctima, hágale preguntas reflexivas como “¿Cuál es el punto de culparme?” o “¿Es justo que me traten así por un simple error?”.

Signo 4: falta de respeto

El comportamiento respetuoso debe demostrarse en una relación sana. Las declaraciones condicionales, los insultos y los comentarios frustrados revelan una falta de consideración por las propias necesidades. Entonces, si se siente presionado por su contraparte para cumplir con sus expectativas, de lo contrario habrá consecuencias, entonces parece haber un comportamiento manipulador.

Nuestro consejo: Trate de no ser amenazado o presionado. Enfrente la falta de respeto objetivamente y, en el peor de los casos, rompa el contacto. Nadie merece ser abusado por sus seres queridos sin motivo alguno.

Signo 5: Comparaciones con otros

Frases como: “¡Si mi novio lo hubiera hecho, no hubiera pasado!” o “¡Mi novia podría haber resuelto esto mejor que tú!”. Puede ponerte a ti y a tu comportamiento en una mala posición. extraños o incluso dudar de su seguridad. La persona manipuladora espera que cambies tú mismo y tu comportamiento.

Nuestro consejo: Insiste en no compararte porque eres un individuo y no mereces que te lastimen las comparaciones. Establece límites y defiéndete.

Señal 6: Magia exagerada

Si su contraparte a menudo lo colma de elogios antes de pedir un deseo o un pedido, se puede suponer un entorno manipulador. El gesto expuesto esconde motivos egoístas para influir en ti y obtener una ventaja para ellos mismos.

Nuestro consejo: Las buenas acciones y gestos de los demás no deben ser condicionales. Cuestiona los motivos y no te dejes cegar. Si siente que está siendo manipulado, no tenga miedo de decir que no.

Manipulación emocional: cómo protegerse de ella

La manipulación emocional puede tener graves consecuencias y desgarrarnos los nervios. Si siente que lo están tratando emocionalmente mal en una relación, debe establecer límites desde el principio. Aquí hay algunos consejos sobre cómo protegerse de los manipuladores emocionales: