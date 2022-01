Desde la decisión de la medianoche sobre el ingreso a Australia: enfrentamiento en la cancha hasta Novak Djokovic – Athletic Mix

¡Ahora todo se trata de Novak Djokovic (34)!

El juicio de la estrella del tenis serbio comienza en Melbourne el lunes a las 12 a.m. (10 a.m. hora local). Luego, el “Tribunal Federal de Circuito y Familia de Australia” decide si se permitirá la entrada a la número uno del mundo o si tiene que regresar a casa nuevamente.

sesión (90 a 120 minutos) general que se trata de esto conexión Transmisión en vivo en línea. Evidentemente, a muchos les gustaría continuar la audiencia en la red, el servidor está sobrecargado. El tribunal está tratando de resolver problemas técnicos. Empezó a escuchar al tenista profesional.



Hay más silencio de lo esperado frente a la sala del tribunal. Cerca de 30 simpatizantes del número 1 del mundo se dieron cita de manera bastante pacífica.

¿Cuál es el motivo de la batalla legal?

Djokovic aparentemente no vacunado afirma que cumple con los criterios para la exención de entrada y que los documentos que ha proporcionado lo autorizan a hacerlo.

Sin embargo, los guardias fronterizos australianos ven el asunto de otra manera, ya que al atleta no se le permitió ingresar al país el 5 de enero y querían deportarlo nuevamente. Los abogados de Djokovic se opusieron a eso, razón por la cual el ganador de 20 Grand Slams se encuentra actualmente atrapado en un hotel de relevos.

Su madre describió las condiciones allí como “inhumanas” durante las protestas en Belgrado el domingo. Su hijo ni siquiera había desayunado y solo podía mirar la pared, sin ver el jardín frente a él ni salir de la habitación.

¿Qué argumentos tiene Djokovic?

En su objeción a la deportación, los abogados mencionaron tres puntos que deberían convencer a los jueces. Djokovic asumió que tenía derecho a viajar a Australia y al estado de Victoria para jugar el primer torneo de Grand Slam de este año, el Abierto de Australia, por las siguientes razones:

► 1. Estar en posesión de visa libre con condición especial.

► 2. Obtener un certificado de exención de vacunación médica del organizador del torneo, que se emitió después de una revisión por parte de una agencia gubernamental en Victoria.

► 3. Obtener un documento del Ministerio del Interior informándole que cumplió con los requisitos de ingreso sin estar en cuarentena.

¿Qué dice el otro lado?

El oponente de Djokovic esta vez no es otro que el gobierno australiano. Una declaración de 13 páginas dice: “No existe tal cosa como la confirmación de la entrada de un no australiano en Australia. (…) el solicitante interpreta palabras que no se encuentran en la ley”. Significado: Solo la nación de Australia decide quién puede ingresar.

Sin embargo, el martillo viene al final del documento. El gobierno explica: ¡Si Djokovic tiene razón, el estado tiene derecho a arrestar de inmediato al tenista profesional nuevamente! Entonces, es posible que una victoria en la cancha sea una victoria de etapa para Djokovic, y la ofensiva continuaría aún más.

El gobierno australiano en realidad quería tener dos días más para prepararse, por lo que no quería que la audiencia se llevara a cabo hasta el miércoles. Esto fue rechazado por el tribunal. El domingo por la noche (hora local), el gobierno presentó documentos que indican que Djokovic se refería a normas antiguas que ya no están vigentes.

El ex juez de Nueva Zelanda y experto en leyes de inmigración Michael Keogh Todd (59) explica a BILD: “Hay tres formas de entrar en Australia sin estar vacunado: primero, evidencia médica de que no puedes vacunarte por motivos de salud. Segundo: no tolerar la primera o tercera vacunación: tienes menos de doce años.

Todd continúa: “En realidad, Djokovic solo tiene una opción: debe demostrar que no puede pagar la primera vacuna posible. El hecho de que supuestamente haya sido infectado en los últimos seis meses no le da ninguna legitimidad para ingresar a Australia”.

¿Cuáles son las diferencias?

El mandato extraordinario de Djokovic para participar en el campeonato de segunda generación se basa en la afirmación de los abogados de que los escépticos de las vacunas dieron positivo por el virus Corona por segunda vez el 16 de diciembre de 2021 y, por lo tanto, se considera que se ha recuperado. Al poco tiempo aparecieron varias imágenes cuestionando esta historia:

El día de la supuesta prueba, Djokovic apareció en público en un acto organizado por el Serbian Post, abrazando a niños sin mascarilla.

► El 18 de diciembre -dos días después de su supuesta prueba de lesiones- realizó una sesión de fotos de entrega de premios para el diario francés L’Equipe -también sin mascarilla.

Los padres de Djokovic participaron el domingo en una marcha de protesta en el centro de Belgrado. “Hoy es un gran día. Hoy todo el mundo escuchará la verdad”, dijo la Madre Dijana. “Esperamos que Novak salga como un hombre libre. Creemos en él, pero también en el poder judicial independiente de Melbourne”. El padre Sardjan agregó: “Estamos orgullosos de la gente. No pueden destruirnos”. Su hijo es “la encarnación de la libertad, todo lo que el hombre lleva dentro”.

Así que las cosas pueden ponerse calientes en la corte…