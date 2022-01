Novak Djokovic – Boris Becker sobre un posible comienzo para Serbia en el Abierto de Australia: ‘Esto es el Monte Everest’

Boris Becker ve una tarea desalentadora para Novak Djokovic si permite que la estrella del tenis serbio juegue el Abierto de Australia después de días de lucha con las autoridades de protección fronteriza.

“Entonces comenzó desde cero”, dijo a Bild el seis veces ganador de Grand Slam y exentrenador de Djokovic.

“Actualmente no puede prepararse, solo está sentado en su habitación de hotel. El público australiano ciertamente no lo recibiría de una manera muy amistosa”, agregó Becker.

abierto de Australia Llamadas de Connors en el Abierto de Australia: ¡Que juegue Djokovic! Hace 1 día

“Ese es el Monte Everest que tenía que escalar”, dijo Becker. “Pero si alguien puede lograr lo imposible, entonces Djokovic”.

Boris Becker: puede haber más fanáticos de Federer y Nadal en Australia

El número uno del mundo se encuentra actualmente atrapado en Melbourne en un hotel para gente que tiene que salir del país. Quiere seguir defendiendo su título en su primer Grand Slam del año (desde el 17 de enero) con exención médica. Un tribunal debe pronunciarse sobre la amenaza de deportación el lunes.

Becker había instado recientemente a Djokovic a vacunarse. Pero ahora también apoyó al jugador de 34 años, que podría convertirse en el jugador más laureado de la historia en esta categoría al ganar el Abierto de Australia con 21 éxitos de Grand Slam.

“Si los documentos que recibió no estuvieran en orden”, dijo Baker, “Novak no habría subido al avión. No es un idiota”.

“En algún lugar entre la Asociación Australiana de Tenis, el estado de Victoria y las autoridades de inmigración” pudo haber “más fanáticos de Federer o Nadal que Djokovic”.

Usted también podría estar interesado en: Abogados revelados: prueba PCR positiva en Djokovic en diciembre

(IDS)

Familia de Djokovic: Novak arrestado solo por razones políticas

Abierto de Australia, Herren Kyrgios critica el trato con Djokovic: ‘Esto es realmente malo’ 07/01/2022 a las 09:27