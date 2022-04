Desentraña el misterio en torno al misterioso Muro de la Ilusión en Haus Vulkan

No todos los secretos en Elden Ring han sido revelados después de un puñado de éxitos o eventos. Vale la pena señalar aquí los muy discutidos muros fantasma que pueden ser destruidos con un golpe poderoso, o no. La pared simulada en la casa de Vulkan es uno de esos casos en los que todavía puedes atacar con mucha audacia y parece que no ha pasado nada. Aparentemente, porque la pared eventualmente cederá si trabajas en ella el tiempo suficiente. Así que a muchos les parece que es indestructible. Ahora un YouTuber explica los antecedentes.

De hecho, el muro fantasma tiene 9999 de salud, lo que requiere bastante daño. habilidad Por ejemplo 50 golpes ser, o más si todavía hay espacio para mejorar las habilidades. De hecho, como explica la experta en datos y desarrolladora Zullie the Witch, todas las paredes imaginarias en el juego de mundo abierto tienen este valor vital. El hecho de que otros se degraden en secuencias de video o solo necesiten un golpe para hacerlos explotar se explica por el desencadenante del evento. La activación de ciertos eventos restablece los puntos de vida del juego. Sin embargo, la legendaria pared fantasma en el Edificio Vulkan no contiene tal evento. Los jugadores aún deben ser lo suficientemente pacientes como para causar el daño necesario para derribar el muro.

También hay una explicación para el disparador de evento faltante. Lindos caracoles serpiente se encuentran detrás de la pared de la ilusión en la casa Vulkan, y una vez que la pared se destruye, pueden seguirte desde el corredor detrás de ella hasta las salas de estar de la casa Vulkan. En esta área, no puedes realizar ataques para dejar ilesos a los NPC en las habitaciones. Uno estaría a merced de la serpiente pegajosa sin ninguna protección. En este contexto, parece realista que From Software eliminó intencionalmente el desencadenador de eventos.

fuente: bruja zuli a través de juegos de computadora