Asteroides cerca de la Tierra hoy: ¡su tamaño oscila entre 309 y 692 metros! Esta parte está cerca del suelo.

Con “468910 (2014 KQ76)”, más otros 15 asteroides, un asteroide potencialmente peligroso está alcanzando su punto más cercano a la Tierra en órbita hoy. Una descripción general de los asteroides más grandes actualmente cerca de la Tierra y los peligros potenciales.

La NASA actualmente sabe que hay más de 1,1 millones de asteroides. Cada mes se descubren miles de estos cuerpos rocosos típicamente irregulares. Se presta especial atención a los llamados asteroides cercanos a la Tierra, que no se mueven alrededor del Sol como la mayoría de los asteroides del cinturón de asteroides, sino que se acercan a la órbita de la Tierra y, por lo tanto, también pueden ser peligrosos para el planeta azul. Este artículo le brinda una descripción general de todos los asteroides cercanos a la Tierra que pasan hoy por el punto más cercano de su órbita.

El lunes 18 de abril de 2022, un total de 16 asteroides llegarán a su parada más cercana durante el día, incluido un asteroide potencialmente más peligroso. asteroide.

Los asteroides más grandes cerca de la Tierra hoy

“450143 (1999 ED5)” Con un diámetro estimado de 309 a 692 metros, actualmente es el asteroide más grande cerca de la Tierra. “450143 (1999 ED5)” hace su acercamiento más cercano a la Tierra a las 04:39 de hoy. El segundo asteroide más grande cerca de la Tierra es “(2016TS92)” Tiene un diámetro estimado de 245 a 547 metros. “(2019 SV8)” Hoy ocupa el tercer lugar entre los asteroides cercanos a la Tierra más grandes (202 m – 451 m).

Este asteroide está especialmente cerca de la Tierra hoy.

Lo más parecido a la Tierra hoy en día es un asteroide “(2022 año fiscal 4)”. Se acerca a nuestro planeta a las 07:53 am a una distancia de hasta 1,5 millones de km.

El asteroide más cercano a nosotros hasta ahora sin golpear la Tierra fue “(2020 QG)”. El 16 de agosto de 2020 sobrevoló la Tierra a una velocidad de unos 44.000 km/h, a tan solo 3.000 km de distancia. Viniendo desde la dirección del sol, los expertos no lo vieron venir: fue visto solo 6 horas después de que voló. Probablemente no habría causado mucho daño al suelo incluso si hubiera chocado. Debido a su pequeño tamaño, de solo 3 a 6 metros de diámetro, se supone que se habría quemado en la atmósfera si se acercara.

Asteroides potencialmente peligrosos cerca de la Tierra hoy

Los asteroides potencialmente peligrosos son los más cercanos a la Tierra de 0,05 AU (alrededor de 7,5 millones de km) y tienen un brillo absoluto de 22 mag o menos. Por lo tanto, se consideran lo suficientemente grandes (al menos unos 140 metros de diámetro) para causar daños importantes en caso de impacto. Alrededor del 20 por ciento de los asteroides cercanos a la Tierra están clasificados como peligrosos.

Hoy hay un asteroide potencialmente peligroso cerca de la Tierra: “468910 (2014 KQ76)”.

468910 (2014 KQ76)

Primera nota: 18/7/2002

Última nota: 20/05/2021

Volumen absoluto: 21,65 Mag (Dim)

Diámetro nominal: 124m a 278m

Distancia: 14,7 millones de km

Velocidad: 50719,25 km/h (14,09 km/s)

Hora de distancia más corta a la Tierra: el 18/04/2022 a las 21:59

14 cruceros orbitan cerca de la tierra

Los asteroides que cruzan la órbita de la Tierra también se denominan cruceros en órbita. Asteroides de tipo cercano a la Tierra Apolo Cruzando la órbita de la Tierra desde el exterior, asteroides de tipo cercano a la Tierra Atón Cruzando la órbita de la Tierra desde dentro. Hoy, un total de 14 cruceros en órbita alrededor de la Tierra se aproximan a nuestro planeta.

Asteroides Apolo cerca de la Tierra hoy: “450143 (1999 ED5)”, “468910 (2014 KQ76)”, “(2015 GZ5)”, “(2016 TS92)”, “(2016 WU2)”, “(2018 KS)”, “(2019 SV8)”, “(2020 BD11)”, “(2020 TQ6)”, “(2021 JV5)”, “(2022 FG2)”, “(2022 GJ4)”

Asteroides cercanos a la Tierra de hoy: “(2008 EP)”, “(2021 US2)”

Los asteroides del tipo Amur y Atera no cruzan la órbita terrestre. Si bien es difícil de detectar AtiraLos asteroides se mueven completamente dentro de la órbita de la Tierra, acercándose al tipo de asteroides Cupido La órbita de la Tierra desde el exterior.

Asteroides cercanos a la Tierra hoy: “(2016 EE158)”, “(2017 SL19)”

Todos los asteroides cerca de la Tierra hoy de un vistazo

apellido distancia: después Talla Velocidad El escribe fecha cercana a la tierra (2022 año fiscal 4) 1,5 millones de kilómetros 14 – 32 55.986 km/h Apolo 18/04/2022 a las 07:53 (2020 TQ6) 5,1 millones de kilómetros 32 – 71 d.C. 55.376 km/h Apolo 18 de abril de 2022 a las 5:30 am (2022 FG2) 11,3 millones de kilómetros 51-113 dC 36407 kilómetros por hora Apolo 18/04/2022 a las 02:38 468910 (2014 KQ76) 14,7 millones de kilómetros 124 – 278 d.C. 50719 kilómetros por hora Apolo 18/04/2022 a las 21:59 (2021 JV5) 17,9 millones de kilómetros 25 – 57 21615 kilómetros por hora Apolo 18 de abril de 2022 a las 5:45 am (2021 EE. UU. 2) 26 millones de kilómetros 48 – 108 metros 74.895 km/h Atón 18/4/2022 a las 5:47 a. m. (2015 GZ5) 27,5 millones de kilómetros 23 – 52 d.C. 67972 kilómetros por hora Apolo 18 abril 2022 a las 21:06 (2018 KS) 31,7 millones de kilómetros 7-16 pm 19761 kmh Apolo 18/04/2022 a las 17:37 (2020 11 dinares bahreiníes) 37,9 millones de kilómetros 37-82 dC 30498 kilómetros por hora Apolo 18/04/2022 a las 00:47 (2016 WU2) 39,2 millones de kilómetros 9 – 20 h 48.216 km/h Apolo 18/04/2022 a las 12:07 (2019 SV8) 40,7 millones de kilómetros 202-451 dC 61406 kilómetros por hora Apolo 18/04/2022 a las 12:08 (2017 SL19) 49,2 millones de kilómetros 80 – 179 dC 9720 kilómetros por hora Cupido 18/04/2022 a las 04:09 (EP de 2008) 51,7 millones de kilómetros 38 – 86 d.C. 52015 kilómetros por hora Atón 18/04/2022 a las 21:23 (2016 EE158) 60,3 millones de kilómetros 44-99 dC 44.734 km/h Cupido 18/04/2022 a las 22:35 (2016TS92) 67 millones de kilómetros 245 – 547 dC 94.960 km/h Apolo 18 abril 2022 a las 15:40 450143 (1999 ED5) 73,9 millones de kilómetros 309 – 692 dC 33.945 km/h Apolo 18/4/2022 a las 4:39 a. m.

