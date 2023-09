Desintegración del BHC en Gummersbach: con fuego y cobertura de armas en la crisis | Deportes

En pocas palabras, las estrellas del pasado no pueden faltar en este derbi.

Cuando el VfL Gummersbach perdió a las 27:33 (12:16) ante el Bergischer HC en la Liqui Moly Handball Bundesliga, el ex seleccionador nacional Heiner Brand y su ex compañero de equipo Joachim Deckarm se sentaron en las gradas del Schwalbe Arena. Los campeones del mundo de Gummersbach de 1978 no quedaron contentos con lo que vieron.

El creador de juego de Gummersbach, Dominic Mapes, confía de antemano en su afición: “En casa el campo siempre es un factor importante y aquí siempre hay un ambiente increíble. Pero será una batalla dura contra un rival fuerte. Nuestras expectativas aumentaron después la temporada pasada, pero tenemos que mantenernos firmes”.

Pero los Gomersbackers no lo hicieron, a pesar de tomar una ventaja de 5-2 en el minuto seis. Se rompió el hilo y Bergisch, que llegó con el 0:8 bajo presión, logró calmar hasta el final de la primera parte al equipo local, que en los últimos tres partidos sólo había sumado un punto.

Gummersbach falló ofensivamente con demasiada frecuencia debido a ellos mismos, a pérdidas innecesarias de balón y al portero del BHC Peter Johansson. Christoph Schindler, director general del VfL, durante el descanso en el Dyn: “Ya no nos atrevemos a hacer nada y las faltas técnicas nos rompen el cuello. Tenemos que detener esto y prender fuego a nuestros aficionados en la sala”.

Pero el equipo de Schindler no lanzó ningún fuego artificial tras el descanso. En el minuto 42 el VfL va perdiendo por 18:23 y el Bergische HC sigue cumpliendo su programa sin piedad. El entrenador del Gummersbach, Valor Gudjon Sigurdsson, se siente inseguro y se calma durante el tiempo muerto (43): “Chicos, no os preocupéis. Todavía hay tiempo suficiente”.

Pero el tiempo corre sin descanso y Johansson, en la portería del BHC (19 paradas), sigue disfrutando de una velada implacablemente generosa. A ocho minutos del final, Gummersbach va por detrás con 22:29 y sólo un milagro del balonmano puede ayudar. Esto no sucede. El Bergische HC puso fin a su crisis inicial con su primera victoria de la temporada y el VfL Gummersbach tiene mucho que analizar.