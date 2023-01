Desintoxica tus órganos en el momento adecuado con ocho alimentos

de: Natalie Hall con un pene

Como órgano importante del metabolismo, el hígado descompone los contaminantes de los alimentos, la sangre, el alcohol y los medicamentos. Para que el hígado no se enferme, debe tener cuidado con su dieta.

Aunque el hígado es el único órgano que se renueva, aún puede enfermarse. hígado graso O la cirrosis del hígado se encuentran entre las posibles enfermedades. No solo aquellos que consumen alcohol y toman medicamentos regularmente, sino que también comer alimentos ricos en grasas ejerce una gran presión sobre el sistema de desintoxicación. Esto se puede ver a más tardar con el siguiente hemograma basado en valores hepáticos. Para que el hígado funcione de manera óptima, el órgano debe desintoxicarse regularmente. El proceso de “desintoxicación” puede parecer más complicado y lento de lo que realmente es. Preste atención a los hábitos alimenticios simples en su vida diaria y coma ciertos alimentos conscientemente, lo que es beneficioso para el hígado y el metabolismo y al mismo tiempo es propicio. Desintoxicarse y adelgazar.

Desintoxicación oportuna del hígado: Puedes prevenir el hígado graso con 8 alimentos

Ciertos alimentos, como las alcachofas y el ajo, pueden relajar específicamente el hígado y ayudarlo a regenerarse. © Westend61 / Imagen

Debe planificar al menos cuatro semanas de desintoxicación del hígado. Según los médicos, este es el tiempo que normalmente necesita un miembro para recuperarse de contaminantes como el alcohol y la grasa. Durante Liver Cure, en el mejor de los casos debería alcohol Y la nicotina, o al menos reducir severamente el consumo. Al mismo tiempo, es bueno para tu hígado eliminar el azúcar y la grasa de tu dieta tanto como sea posible. Digerir estos nutrientes no solo supone una carga para el estómago y los intestinos, sino también una carga para el hígado. Él bebe Al menos dos litros de agua. O té sin azúcar al día, y regularmente ponte un poco más en forma en tu vida diaria durante el tiempo de desintoxicación del hígado, incluso si es solo una subida regular de escaleras. Cualquier forma de ejercicio modera el metabolismo.

Desintoxicación del hígado: té, limón, pomelo, brócoli, alcachofa y ajo

Ciertos alimentos pueden relajar específicamente el hígado y ayudarlo a regenerarse. Éstos incluyen:

Limón: Su alto contenido en vitamina C estimula la producción de enzimas digestivas en el hígado y así potencia el funcionamiento de la bilis. Previene cálculos biliares y cólicos. – y la actividad intestinal. Además, el jugo de limón puede favorecer la absorción de minerales y equilibrar el valor del pH de la sangre. Todos los procesos metabólicos importantes en el cuerpo humano dependen del valor óptimo de pH de la sangre; debe estar entre 7,38 y 7,42. De lo contrario, ayuda El agua de limón también es buena para desintoxicar y adelgazar.

Toronja: esta fruta cítrica tiene un alto contenido de antioxidantes, que son buenos para la desintoxicación del hígado.

Alcachofa: Se dice que la sustancia amarga cinarina que se encuentra en las alcachofas tiene un efecto desintoxicante en el hígado. Además, la verdura de sabor muy dulce y salado estimula la función de la vesícula biliar y regula la digestión de las grasas.

Brócoli: Comer brócoli a la semana es bueno para el hígado. Porque el brócoli contiene los glucosinolatos de material vegetal secundario, que desintoxican el hígado. La sustancia también se encuentra en rábanos y rábanos, entre otros.

Rábano: Similar al brócoli, el rábano es rico en fitoquímicos y estimula la función saludable del hígado.

Rábanos: Al igual que los rábanos, el brócoli, las alcachofas y la achicoria, los rábanos se consideran saludables para el hígado debido a sus glucosinolatos. Coma uno o más de estos vegetales durante su limpieza de hígado de aproximadamente 4 semanas y su hígado puede desintoxicarse significativamente. Esto se refleja, entre otras cosas, en cuero También se nota en el peso.

Té: El té verde en particular tiene un efecto desintoxicante. Los antioxidantes como las catequinas promueven la descomposición de las grasas en el hígado y ayudan en la desintoxicación.

Ajo: El ajo no debe faltar durante una desintoxicación del hígado. El consumo regular de tubérculos picantes no solo protege contra los radicales libres y tiene efectos anticancerígenos y antibacterianos. El ajo también es rico en antioxidantes que ayudan a descomponer las toxinas y ayudan en la desintoxicación del hígado.

