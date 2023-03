Desintoxicación del hígado con sésamo verde: con apio contra el hígado graso

24 vida enfermedades

Los síntomas de un hígado enfermo como tal a menudo no se reconocen hasta mucho más tarde. Para mantener la salud de este importante órgano, las medidas simples, como una bebida de desintoxicación del hígado, pueden ayudar.

Su hígado trabaja duro todos los días. Convierte los nutrientes de los alimentos, los almacena y los entrega a las células. El hígado también es responsable de la eliminación de toxinas, por ejemplo, descomponiendo los ingredientes de los medicamentos y el alcohol.

Si el hígado está enfermo, no podrá realizar plenamente sus funciones vitales. Cada vez más personas sufren de enfermedades hepáticas. El hígado graso, por ejemplo, está muy extendido. Según la Clínica de Nuremberg, entre el 25 y el 30 por ciento de los adultos en Alemania ahora sufren de hígado graso. Si no se trata, existe el riesgo de consecuencias graves como hepatitis, cirrosis o cáncer de hígado.

Hepatitis, hígado graso y cáncer de hígado: cómo prevenir la enfermedad hepática

Según informan los internistas en la red, enfermedades hepáticas como Cirrosis O la hepatitis es uno de los mayores problemas de salud a nivel mundial y es responsable de una de las principales causas de muerte humana, se dice. Solo en Alemania, más de cinco millones de personas padecen enfermedades hepáticas agudas o crónicas y sus consecuencias.

Sobre todo, un estilo de vida poco saludable combinado con una mala alimentación, falta de ejercicio, obesidad, consumo excesivo de alcohol o diabetes preexistente favorece el desarrollo de enfermedades hepáticas como el hígado graso, Según la Fundación Alemana del Hígado.

¿Cómo se siente el hígado enfermo?

Lo fatal: el hígado graso en sí mismo generalmente no causa síntomas. Sin embargo, la enfermedad hepática resultante produce síntomas, aunque a menudo no específicos. Por lo tanto, a menudo se malinterpreta, p. Síntomas de estrés.

Posibles signos de enfermedad hepática:

agotamiento

Dificultad para concentrarse

disminución en el rendimiento

que produce picor

Anorexia

Sensación de presión en la parte superior derecha del abdomen.

cambios de peso

Taburetes color arcilla

Paul brown cerveza

Coloración amarillenta de los ojos o la piel.

Un examen médico en el médico muestra qué tan saludable es el hígado. Si su hígado está dañado, su médico debe iniciar el tratamiento adecuado lo antes posible. De lo contrario, hay consecuencias potencialmente mortales.

Bebida detox para eliminar toxinas del hígado

Para fortalecer y desintoxicar el hígado, la nutricionista certificada y naturópata Susan Kersten de Munich recomienda un estilo de vida saludable. No solo es importante hacer suficiente ejercicio, sino sobre todo llevar una dieta equilibrada basada en plantas. Coma grasas saludables, muchas verduras y alimentos no procesados. Por otro lado, el azúcar artificial y las grasas no saludables como grasas trans.

La nutricionista Kirsten recomienda tomar una bebida desintoxicante simple si desea apoyar activamente a su hígado. Sus principales ingredientes son el apio, el perejil y el aceite de cardo mariano, alimentos que, según Susan Kerstein, fortalecen el hígado y estimulan su desintoxicación.

Bebida Detox Hepática Casera – Ingredientes para 1 persona

1 tallo de apio

½ manojo de perejil de hoja plana

½ manojo de cilantro

1 limón orgánico

1 cucharada de aceite de cardo mariano

200ml de agua mineral

1 cucharada de polvo de hierba de cebada

Así es como funciona:

Primero, corta y lava el apio, el perejil y el cilantro. El apio se corta en trozos grandes y las dos hierbas se sacuden para que se sequen. Luego pele el limón y triture la pulpa. Ponga esto en una licuadora junto con el apio, el perejil, el cilantro, el aceite de cardo mariano, el agua mineral y el polvo de cebada y triture vigorosamente. Para que el jugo fluya sin problemas, lo mejor es pasarlo todo por un colador de malla fina.

Si te gusta más dulce, puedes agregar una manzana pequeña pelada y sin corazón a la licuadora.

