¡Estos 6 errores que la gente infeliz comete a menudo!

Los fundamentos en breve Los pensamientos negativos, así como las relaciones poco saludables, pueden hacernos infelices. Sin embargo, siempre tenemos la oportunidad de cambiar la forma en que vemos ciertas cosas.

En nuestros consejos, revelamos los 6 errores que la gente infeliz suele cometer y lo que puedes hacer para restaurar tu equilibrio interior.

¿Te quedas atrapado en espirales de pensamientos negativos y tienes la sensación de que ya no puedes ser feliz? ¿Quizás los malos hábitos también te afectan a ti? Las personas infelices a menudo muestran estos seis comportamientos. Cómo evitarlos y qué puede ayudarte a volver a sentirte más ligero en tu vida.

En clip: Esto hace feliz a la gente, según un estudio de Harvard

1. Aferrarse a los pensamientos negativos

¿Estás constantemente preocupado por tu vida? ¿Sobre si puedes comprar un bonito apartamento o incluso una casa propia? ¿O alguna vez encontrarás el amor? La gente infeliz se devana los sesos todos los días. Esto puede llegar a tener noches de insomnio e imaginar los peores escenarios posibles de un desastre.

Pero eso no es todo: una actitud pesimista también puede afectar las relaciones. Una parte importante de la desconfianza de las personas infelices suele estar durmiendo. Constantemente esperan eventos negativos, accidentes y grandes decepciones. El resultado: preferirían no conocer gente nueva, retirarse rápidamente y volverse aún más miserables debido a su aislamiento autoimpuesto.

¿Te reconoces en este punto? ¡No entrar en pánico! Mientras no te preocupes demasiado, todo está bien. Sin embargo, no debes dejar que los pensamientos negativos te limiten o inmovilicen. Confía en tus semejantes, sé curioso y agradecido por todas las experiencias.

Nuestro consejo:

Si está atrapado en una espiral de pensamientos negativos, tómese un momento, respire profundamente y piense en sus personas favoritas o experiencias hermosas. Una rutina de gratitud como llevar un diario (un diario de gratitud) puede ayudarlo a apreciar las pequeñas cosas de cada día y volver a tener pensamientos positivos.

2. Buscar el reconocimiento y la afirmación del exterior

Las personas infelices a menudo se someten a estrés emocional, quieren ser admiradas y reconocidas por los demás. De hecho, su autoestima es tan baja que no pueden reconocer sus propios éxitos. Por lo tanto, necesita elogios y aprecio externos constantes para ser feliz y pleno. Como resultado, los pacientes tienden a ser perfeccionistas y emocionalmente dependientes de los demás.

Nuestro consejo:

Para separar tu felicidad del juicio de los demás, debes trabajar tu autoestima. Por ejemplo, puede incorporar una pequeña práctica de meditación y/o ejercicios de atención plena en su rutina matutina y vespertina. Sé consciente de lo que ya has logrado y siéntete orgulloso de tus logros. Todos somos responsables de nuestra felicidad y debemos celebrar hasta los más pequeños éxitos en la vida. Los guías te dirán, por ejemplo, cómo puedes aprender a amarte a ti mismo. También tenemos consejos sobre cómo aumentar su confianza con ejercicios simples.

3. Haz comparaciones

Especialmente en tiempos de redes sociales, a muchos de nosotros nos puede resultar cada vez más difícil no compararnos con los demás. Nos desplazamos por nuestro feed de Instagram o TikTok y cada vez nos damos cuenta de que nuestros semejantes son probablemente más exitosos, más hermosos y más ricos que nosotros. Las personas infelices no solo compiten con otras en el mundo digital, sino también en su entorno real. Desarrollan celos, se devalúan a sí mismos y sus habilidades, y codician la vida de los demás. Como resultado, cada vez surgen más sentimientos de insatisfacción y, como resultado, su autoestima puede verse afectada.

Nuestro consejo:

La próxima vez que se compare con los demás, cambie la situación: mire a su compañero como una fuente de inspiración y utilice el éxito de los demás como motivación. Además, reflexione sobre sus logros pasados ​​y reconozca los pequeños. Date cuenta de que no eres menos valioso que nadie en este mundo. Tal vez la desintoxicación de las redes sociales pueda beneficiarlo, especialmente cuando se trata de temas como la positividad corporal y el amor propio.

4. Controlar

¿Estás siempre en guardia? ¿Quieres saber dónde están tus seres queridos y con quién pasan su tiempo? ¿O prefieres trabajar horas extras en el trabajo, por ejemplo, que darles tareas a tus compañeros? Dejar ir el control puede ser difícil para muchos. Claro, algunos niveles de control son perfectamente legítimos, si no saludables; después de todo, somos responsables de nuestras propias vidas. Sin embargo, con las personas infelices, el deseo de control puede tomar la delantera: a menudo planean todo hasta el más mínimo detalle, quieren evitar experiencias negativas y errores, sufren estrés emocional y, como resultado, ya no pueden encontrar la paz.

Nuestro consejo:

Trate de no clasificar directamente los eventos negativos o “fallas” como fallas. Úselo para aprender sobre su futuro para que pueda actuar de manera diferente la próxima vez. También es importante confiar en los que te rodean. Especialmente en un entorno de trabajo, puede hacer su vida mucho más fácil si puede entregar tareas y concentrarse en sus tareas principales.

5. Vivir en el pasado

Las personas infelices están constantemente indagando en su pasado, “¿Y si…?” o “¡Si tan solo hubiera actuado de otra manera!” Tus pensamientos giran en torno a eventos que ya no se pueden cambiar. Los afectados pueden sentir lástima de sí mismos y simplemente no pueden dejar de culpar a los demás. Viven en el pasado, incapaces de disfrutar el momento e incapaces de sentirse felices.

Nuestro consejo:

Deja atrás el pasado y concéntrate en tu presente. Desafortunadamente, ya no puedes reprimirte de las experiencias pasadas, pero muy bien puedes cambiar tu actitud hacia ellas: acepta el pasado como parte de tu vida y ponle fin. Concéntrate en el momento y espera tiempos mejores.

6. Cultiva relaciones poco saludables

Ya sea en el trabajo o en tu vida privada: las personas que tienen relaciones dañinas y tóxicas a menudo se ven abrumadas por emociones negativas. Las discusiones, la manipulación o los celos provocan estrés emocional y, en el peor de los casos, pueden convertir la vida en un infierno. Las personas que no se identifican con tales situaciones o no se aferran a las relaciones están desesperadamente desesperadas a largo plazo. A menudo no saben cómo ayudarse a sí mismos y hacer frente a las circunstancias.

Nuestro consejo:

Rodéate de personas que te quieran como eres. Todos merecemos amor y felicidad. Establece límites y define los valores que te importan en una relación. ¿No estás seguro de si el comportamiento de otras personas es tóxico? ¡Estas son las características que te ayudarán a identificar amigos tóxicos! Si la otra persona no sigue tus reglas, podrías considerar distanciarte de ella. ¿Esto incluso se aplica a su relación? Con nuestros consejos posteriores a la ruptura, finalmente puedes volver a ser feliz.

Nota importante para nosotros: Si tiene la sensación de que ahora es tan infeliz que no puede encontrar la salida por sí mismo, es importante buscar apoyo profesional. Los entrenadores y psicoterapeutas pueden ayudar a romper patrones de comportamiento negativos y resolver estados de ánimo depresivos.