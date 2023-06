Las hormonas previenen la pérdida ósea y la osteoporosis

Índice de Soest vida salud

Se ha demostrado que las hormonas ayudan a las mujeres a aliviar algunos de los síntomas de la menopausia. Cuando se usan temprano, previenen la pérdida ósea.

Es una etapa de la vida que toda mujer atraviesa o experimentará. Algunas pasan la menopausia (menopausia) bien, otras menos, experimentando síntomas desagradables como sofocos y alteraciones regulares del sueño, así como estados de ánimo deprimidos y dolores de cabeza. La mayoría de las mujeres pasan de los 40 a los 45 años, y algunas antes de eso. La menopausia y los cambios hormonales que la acompañan también se asocian con consecuencias para la salud, especialmente en los huesos. el El riesgo de osteoporosis aumenta dramáticamente. Tomar hormonas puede contrarrestar la pérdida ósea. Sin embargo, las opiniones sobre la terapia de reemplazo hormonal varían ampliamente entre los expertos. El internista y autor, Dr. Medicina En una entrevista, Helena Orfanus-Boekl explica por qué aboga por la terapia hormonal para la conservación de los huesos en las mujeres.

El movimiento y el deporte no solo son importantes y buenos para los huesos. La terapia de reemplazo hormonal puede ser beneficiosa para algunas mujeres posmenopáusicas para mantener la densidad ósea y prevenir la osteoporosis. (imagen icónica) © Daniel Ingold / Imago

Desde la década de 1960, la llamada terapia de reemplazo hormonal (HRT, por sus siglas en inglés, terapia de reemplazo hormonal) se ha recetado a mujeres con síntomas menopáusicos severos. La deficiencia hormonal provocada por el cambio se puede compensar con la ayuda de medicamentos, por lo que gracias a la TRH, por ejemplo, la frecuencia de los sofocos en las mujeres afectadas se reduce en un 75 por ciento de media, por lo que Diario farmacéutico resume.

Lo que sé por gente que conozco es que muchas mujeres tienen miedo de tomar hormonas porque piensan que siempre pueden causar cáncer de mama.

El tratamiento no puede restaurar exactamente la concentración hormonal previa en el cuerpo, pero los síntomas y enfermedades de la menopausia resultantes de la deficiencia de estrógenos pueden reducirse o incluso prevenirse, según el portal. Ginecólogos en línea. Al mismo tiempo, gracias a la terapia de reemplazo hormonal, es posible contrarrestar la degradación ósea y así prevenir la osteoporosis. Estudios muestran. En una discusión con un ginecólogo o médico de familia, siempre se deben sopesar las “ventajas” y las “desventajas” en cada caso individual, ya que la TRH no solo ofrece oportunidades, sino que también aumenta el riesgo de cáncer de mama en mujeres con una predisposición genética, como Dra. . Orfanos-Boeckel es blanco. Especialmente con respecto a la salud ósea, el médico experimentado ve la terapia de reemplazo hormonal como una opción preventiva valiosa.

Por ejemplo, una mujer de unos 50 años que ya presenta signos de osteoporosis por herencia en la densitometría ósea, un precursor de la osteoporosis, aconsejaría la administración profiláctica de estradiol transdérmico, acompañado de progesterona, aunque no lo sea. Cualquier persona involucrada en el clímax sufre la pérdida de estrógeno porque realmente puede ayudar a que los huesos no se descompongan tan rápido. He probado esto muchas veces en la práctica.

