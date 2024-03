Después de aneurisma en 2021: Dr. Dre tuvo tres derrames cerebrales en dos semanas.

Han pasado tres años desde que el Dr. Dre tiene que ir a cuidados intensivos debido a un aneurisma cerebral. Ahora el rapero está revelando lo mal que le van las cosas. Tuvo tres derrames cerebrales en un corto período de tiempo y tuvo mucha suerte, según los médicos.

doctor. Dre sufrió un aneurisma cerebral en 2021. Ahora, el hombre de 59 años ha revelado que hubo otras consecuencias desagradables en ese momento. En una entrevista en “This Life of Mine with James Corden” de SiriusXM, el rapero y productor dijo que sufrió “tres derrames cerebrales” mientras estaba en el hospital debido a un aneurisma. “Es algo que no se puede controlar, simplemente sucede, y en esas dos semanas tuve tres derrames cerebrales”.

Sus problemas de salud comenzaron cuando despertó sintiendo una sensación extraña detrás de su oreja derecha. Esto se convirtió en el “peor dolor” que jamás había experimentado. La novia de su hijo insistió en llevarlo al hospital.

En la sala de emergencias, el Dr. Entonces Dre supo que era “serio”. Siguió desmayándose en el hospital y terminó en la unidad de cuidados intensivos. “Estuve allí durante dos semanas. Escuché a los médicos decir: 'No sabes la suerte que tienes'”.

El médico dijo que no estaba seguro de si la enfermedad había “cambiado” su vida significativamente. Dre, pero algo como esto “definitivamente te hace apreciar estar vivo, eso es seguro”. “Es una locura saber ahora que no tengo ningún control sobre ello. Es algo que puede suceder de repente”, añadió el rapero, quien afirmó que hacía mucho ejercicio para mantener su físico.