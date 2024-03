“Let's Dance” – Show 3: Gabriel Kelly pierde todas las inhibiciones

Gabriel Kelly inspira sus carreras de rumba, Tony Power aterroriza el lugar y se lleva sus 10 mejores puntos de la temporada. Sophia Thiel finalmente logró detener su cabeza. ¡Lee aquí lo que puede pasar cuando dejas de dudar!

¡Oh, si estuviera bailando! ¡Pero luego tienes que lucir sexy y apasionada durante ciertos bailes y sentirte un poco estúpida! ¿Qué debería pensar la novia si aparece en la prensa la pregunta: qué está pasando entre Gabriel Kelly y su sexy pareja de baile Malika Dzhumaev? Pero entonces un familiar le dio el 'okay' para que se babeara sobre el severo vagón y con eso: ¡camino claro hacia una rumba emotiva!

Tenemos el Anexo 3 y Motsi ya lo mató. El jurado quedó particularmente impresionado por las marchas de rumba del cantante. Algunos de ellos son “mejores que los que hacen las niñas”. Nuestro exigente juez principal también está lleno de elogios y elogios por “el mejor trabajo de la noche”.

“Si las cosas van bien en la base, puedes hacer cualquier cosa en la cima”, dice Lambie. Esto se aplica no sólo a Gabriel, sino también a Tony Power. Durante el agotador entrenamiento, el comediante todavía cree que se enfrentará a su “último oponente” en un solo paso. Lo sabemos: lo que parece fácil es un trabajo duro. Le duele en todas partes y Tony incluso “pelea” con su compañera, Anastasia Stan. Pero el dolor vale la pena. El joven de 28 años impresiona cada semana. Como señala el moderador Hartwich, los dos “realmente están asustando al lugar”.

El jurado quedó particularmente conmovido por la naturaleza emotiva de “Sunshine”. Entre otras cosas, una vez dijo que había tenido tanta mala suerte en su vida que ahora no quería suerte, quería menos mala suerte. “Llevo mucho tiempo esperando este momento”, dice Jorge, sacando una pala de diez puntas por primera vez en la nueva temporada.

“¡Eres un asesino!”

Por lo demás, en el tercer espectáculo se pueden ver muchos bailarines en el mediocampo mixto. Eva Padberg disfruta con sus pasos rápidos, pero el jurado critica su postura y la “falta de tensión en su cuerpo”. La situación no es diferente para la actriz Lena Larissa Strahl, que intenta salir de su “zona de confort”, pero muestra sólo unos pocos movimientos que no son apropiados para el ardiente baile de samba. El juicio de Motsi parece una entrada en una boleta de calificaciones, tratando de expresarse bien, pero dándole al examinador una C: “¡Luchaste!”

Mientras tanto, Sophia Thiel muestra “un desarrollo realmente bueno”, aunque anteriormente afirmó entre lágrimas que lamentablemente prestaba demasiada atención a su apariencia, especialmente a sus “brazos fuertes”. Pero cuando logra detener su cabeza y sus muchos pensamientos cuestionables, interpreta un vals vienés “suave, femenino” y, por cierto, encantador.

Lambie dice en la tercera presentación que sólo cuentan los resultados de la semana en cuestión: lo que usted presenta aquí y ahora. Tiene toda la razón, porque nosotros, el público, nos acostumbramos demasiado rápido a que nos vaya bien y tenemos ciertas expectativas de las celebridades.

Juego de pies límite y mejor ritmo.

Porque si bien Detlev Sost brilló con su actuación la semana pasada, el pasodoble de esta semana parece pesado, incluso “lento”. Y Lulu, que ya se ha convertido en una de las favoritas después de unas pocas actuaciones, también muestra un juego de pies que Lambie simplemente describe como “límite”. Esta vez hay muchos pequeños detalles incorrectos en su movimiento rápido, pero eso es lo emocionante de este programa: la persona que fue contada la semana anterior podría ser uno de los ganadores la semana siguiente.

Uno de los mejores jugadores de la noche fue uno de los que tuvo que soportar muchas críticas, especialmente al inicio de esta temporada. Especialmente en las redes sociales. Pero con Biyon Kattilathu notas cuánto bloquea toda la negatividad y las dudas y trata de divertirse en la pista de baile.

En la agenda de esta semana: Cha Cha Cha. El jurado elogió al artista no sólo por su “poder latino” y porque “transmitió maravillosamente la esencia del baile”, sino también por su ritmo. Esa noche fue “la mejor de todas las parejas”. Y oye, querido Byun, ¡muéstranos una vez más lo sexys que son tus caderas! En el Show 4, ¡no uses una chaqueta que cubra Cool Moves!

Mark Keller realmente “acertó” de nuevo. Esta vez con tango. Puede que el actor haya mirado al suelo un par de veces, pero eso no cambia el hecho de que “hizo un buen trabajo”. Al final, Eva Padberg y Stefano Zarrella tienen que estremecerse. Ambos obtuvieron el menor número de puntos. Todo terminó después del Show 3 para la modelo a la que le gusta estar en casa en mundos diferentes.