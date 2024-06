Después de perder peso: Daniela Büchner le tiene miedo a la comida rápida

palabras honestas

¡La flaca Daniela Buchner le tiene miedo a la comida rápida!

¡Y con el éxito vino el miedo! La estrella de “Adiós Alemania”, Daniela Büchner, ha cambiado claramente en los últimos meses. El hombre de 46 años ha perdido unos impresionantes 20 kg. Pero con la nueva actitud ante la vida también llegó un miedo completamente nuevo. ¿Qué pasa si no puedo mantener mi peso ideal, que hace que todo parezca tan fácil? Podéis ver en el vídeo lo interesada que está Dani en esta cuestión y cómo se siente con la inyección para adelgazar.

Danny Bochner dice no a las inyecciones para bajar de peso, pero…

Por más cómoda que se sienta Dani con su nuevo cuerpo, su comunidad de Instagram a menudo la critica. Por eso, el hombre de 46 años tiene que lidiar una y otra vez con hostilidad y comentarios desagradables.

Los seguidores de Danny no están seguros de dónde vino la repentina pérdida de peso. En nuestra entrevista, la mujer de 46 años confirmó que una dieta estricta y el ejercicio son los secretos de su figura.

La opinión de Danny sobre las inyecciones para bajar de peso es: “De hecho, había oído hablar de ellas y siempre había situaciones en las que pensaba que estaba bien si debía probarlas o no, pero luego vi personas en mi círculo de amigos que las habían tomado y. Se sentían muy mal y ese fue el final para mí”.

Danielle Buechner: “¡Dios mío, no, espero no engordar!”

Este no es un claro rechazo a las inyecciones para bajar de peso. Y: La presión interna para mantener el peso actual le causa problemas, como nos cuenta la mujer de 46 años: “Noto que cuando como una hamburguesa, por ejemplo, o una pizza, me digo: Dios mío, no, Espero no engordar”.

Daniela sabe que un cuerpo como el que tiene ahora requiere ambición y disciplina. Pero así es como se siente más cómoda en este momento y le gusta evitar comer demasiada comida chatarra. (Por favor)