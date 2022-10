Después de la provocación en la camiseta: Frank Rosen interrumpió su misión en Hesse

Abrir el grifo, cerrar el grifo en los “Restaurantes Rosins” (Kabel Eins): Así era la triste vida cotidiana en “Gasthof Schütz” en Langgöns, Hesse, hace 36 años.

Un rescate que llevó al límite a Frank Rosen.

El distinguido chef se muerde los dientes ante el propietario, Hartmut.

Más noticias sobre programas de televisión se pueden encontrar aquí

Telarañas en el techo, polvo y perforaciones en la tapicería, pelo de perro en la moqueta y el amarillo insalubre del humo del cigarrillo en la pared: “Gasthof Schütz” en Langgöns, a pocos kilómetros de Giessen, ha visto tiempos mejores.

La empresa ha estado en manos de la familia durante más de 200 años. Desafortunadamente, el propietario actual, Hartmutt, se confina detrás del mostrador en la pequeña habitación de invitados y rápidamente se ve abrumado por tareas simples. Abre el grifo, cierra el grifo: así ve él su función. Este es el quid del problema. El rescate debe pasar por la esposa de Hartmut, Verena. Tanto como el propio plan. franco rosen En su misión de prevenir desastres en el centro de Hesse.

“Restaurantes de colofonias” (Kabel Eins): un par de restaurantes con la palabra “latín al final”

Ya se sospecha que le espera una misión paranormal en el episodio “Los restaurantes de Rosence” (Kapil Ein), que se emitirá el jueves. Flo, una simpática austriaca que ya había obrado pequeños y grandes milagros como restauradora, quedó completamente atónita al principio. hay mucho por hacer.

Solo unos pocos invitados vienen a Hartmutt and Verena Pub and Restaurant, donde en realidad esperas una abundante comida casera como salchichas o Strammen Max. Se ofrecen pizzas y hamburguesas. La caja registradora también bosteza. En días malos, las ventas son bajas en dos dígitos, y en días muy malos son aún más bajas.

“No funcionará a la larga”, se queja Verena, también porque ella está soportando toda la carga. “He terminado.” A menudo se para en la pequeña cocina durante horas, ocupándose de la planificación, las compras y las finanzas. Por la mañana, se esfuerza en el trabajo como secretaria, para asegurarse de que los dos sobrevivan.

La división del trabajo no funciona en absoluto.

Está especialmente complacida de que Frank Rosen quiera ayudar (“Se cayó de toda una cadena montañosa”). Por otro lado, el restaurantero estrella sabe que Verena es en realidad parte de la solución, no del problema. Sin embargo, Verena, a su manera, contribuye al hecho de que realmente haya pocos cambios. Ella es claramente muy indulgente con su temperamento. Es solo un maestro en una especialidad: ¡holgazanear!

“Soy el jefe aquí en el comedor”, dice con orgullo el barbudo. Lo que sucede en la cocina no es prerrogativa suya. ¡Él dice! Por supuesto que no puede quedarse así. “Sois un equipo desastroso”, regaña Rosen. La división del trabajo no funciona en absoluto, y la carga desigual enferma a Verena.

“Hartmut es una persona muy singular”.

Entonces, Rosin comienza con el mecanismo de cadena habitual: su experto en equipos se encarga de una revisión cuidadosa de la habitación de invitados. Las personas que hacen la prueba entran y parecen muy frustradas al principio. Tienes que esperar una eternidad para tu comida. Por lo tanto, es solo pizza-pasta-papas fritas monótonas. Entonces: ¡clases de cocina!

La pareja telefónica Hartmut (centro) y Verena pidieron ayuda a Frank Rosen. Pero el chef estrella enfrenta muchas dudas. © Cable Uno

Con Verena, primero vamos a un estudio de cocina alquilado, lejos del caos de Hartmutt. El plan de estudios incluye platos abundantes y originales para el nuevo menú, como bistecs. Delicioso, especialmente cuando los ingredientes son frescos.

Y volviendo al “Gasthof Schütz”, el esposo también debe recibir capacitación, como ayudante en la cocina. “Hartmut es una persona única”, dice Frank Rosen. “Ahora tiene que demostrarme que realmente puede cambiar”. Es estúpido que un antiguo bicho de cerveza sea tan torpe. Ya sea a propósito. O porque no pudo hacerlo mejor. Las estaciones pasan mientras Hartmut pela patatas.

“No tienes absolutamente ningún talento”

Una y otra vez te pone nervioso con preguntas incómodas: “¿Qué cuchillo recomendarías?” Frank Rosen solo pudo negar con la cabeza. Parece que le resulta cada vez más difícil no entrar en pánico.

“Ven, muévete”, le regaña Hartmut. Y luego, unos días después, mientras el salvavidas del restaurante arregla un par de ellos y hace un nuevo menú para el comedor bien renovado, ya hay un estallido de ira. En dos versiones: una vez en una variante fuerte de Ruhrpott de Frank Rosin. Y luego aplastó silenciosamente a Hartmut.

Tiene el puño en el bolsillo. Pero el hecho permanece: paga. Y no es realmente útil para su propio negocio. “No tienes absolutamente ningún talento en lo que haces aquí”, dijo Rosin.

Elegir la camiseta que eligió Hartmut para su último día de trabajo junto a Frank Rosen es una profecía del fracaso de la misión. Uno lee en el pecho: “Antes de preguntar: No”. Una declaración desafiante – un rechazo total. “Tengo la sensación de que alguien está pisoteando los frenos de manera extrema”, dice Rosen. Un poco más tarde terminó su asignación por frustración.

Lea también:

Frank Rosen temblando en medio del caos “perfecto”: “¡Nunca lo había visto antes!”

“¡No confío en tí!” Gran problema con la misión personal de Frank Rosen

‘Restaurantes de Rosen’: En Dortmund, Frank Rosen ‘no aguanta más su trabajo’

El estampado de la camiseta termina con Frank Rosen

Verena menciona una última vez: “Su esposo no se ha interesado en su trabajo durante 30 años”. “Para mí esto es una completa ignorancia”. Entonces ella también se convierte en piedra y se para al lado de su marido, que ya ha perdido su trabajo.

“La camiseta que lleva Hartmut es, por supuesto, una patada en el culo”, solo pudo resumir Rosen. Se aleja de “Gasthof Schütz” – con el corazón triste. Pero estás absolutamente convencido de que nada te ayudará si no quieres escucharlo.

Uno solo puede esperar que Verena vuelva a pensar en esta impactante lección. Cuando por fin encuentras tiempo para ello.

© 1 & 1 Mail & Media / teleschau