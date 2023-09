La ex de Mats Hummels revela la cantidad de parejas sexuales que ha tenido

Después de meses de especulaciones, Mats y Kathy Hummels confirmaron su separación el año pasado. El divorcio se completó oficialmente a finales de 2022. Desde entonces, la presentadora ha disfrutado de su vida de soltera y se ha vuelto más abierta que nunca. No solo comparte regularmente fotos reveladoras en Instagram, sino que Kathy incluso se quitó toda la ropa para “Playboy”.

Conocer su vida amorosa ya no es un tabú. En el programa “Energy Wiesn Podcast” con Aaron Truschke, Kathy Hamels reveló detalles interesantes. “¿Cuántas citas necesitas hasta que alguien pueda intentar besarte?” El corredor quiso saberlo y obtuvo una respuesta sincera. “Entonces, cuando tomo unas copas, disfruto mucho abrazando”, dijo el hombre de 35 años, revelando: “Entonces también abrazo a las mujeres. Entonces no me importa en absoluto, luego sólo quiero abrazar”. mujer.” “besar”.