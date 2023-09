Hino causa escándalo en vivo

Con su aparición el sábado 1, Hino provocó reacciones de enojo.Foto: Imago Images/Imagen del futuro

El 19 de septiembre, las cosas estuvieron muy agitadas en “Sat.1-Breakfast Television”, pero el cantante pop Hino sólo quería presentar su nuevo álbum “Songs of My Homeland”.

Sin embargo, hubo muchas reacciones de enojo en las redes sociales a medida que avanzaba el programa. Acusación: El hombre de 84 años hizo comentarios racistas en la televisión.

Heino con anuncios cuestionables en TV en vivo

Entre otras cosas, la cantante se pronunció claramente contra el sexo y se quejó de la gente que se preocupa por la sensibilidad del lenguaje. “Se están cagando en el cerebro”, dijo. También se mostró a favor de seguir cantando sobre la “vida gitana”. “Gitano” es un término que muchos romaníes y sinti en el mundo de habla alemana rechazan por considerarlo discriminatorio.

Sin embargo, ahora hay muchos vientos en contra en la publicación de Instagram de la cuenta oficial de Breakfast TV.

“Lo que está diciendo es increíblemente malo. Y lo ha estado repitiendo toda la mañana”., escribe, por ejemplo, un espectador. También hay críticas abiertas contra Sat.1, en particular contra Matthias Keeling. Acusación: Hino pudo hacer sus declaraciones en televisión sin contradecirlas. Otro comentario dice:

Un usuario incluso juzgó al popular músico: “Eso fue absolutamente cero”. Finalmente, una persona resume sarcásticamente: “Los viejos blancos piensan que el sexo es una tontería y se niegan a utilizar un lenguaje que critique el racismo. Es algo completamente nuevo”.

En una publicación algo más detallada, un espectador señala al cantante: “El hecho de que cantes letras sin malas intenciones o con buenas intenciones, desafortunadamente eso no significa automáticamente que la gente no saldrá lastimada por ello”. Por cierto, Sat 1 aún no ha respondido a las críticas vertidas el martes en las redes sociales.

Hino: La estrella del pop pospuso su retiro

De hecho, Hino había querido alejarse de los escenarios durante 20 años y completó una gira de despedida en 2005.2En 013, de repente se embarcó en una nueva carrera y abandonó el camino seguro del éxito clásico. En su álbum de versiones “With Kind Regards” reinterpretó canciones de bandas como Die Ärzte, Rammstein y Die Fantastischen Vier.

Queda por ver si podrá lograr otro éxito en las listas con “Songs of My Homeland”. Pero una cosa es segura después de su aparición a más tardar en el sábado 1 Breakfast TV: seguro que llamará la atención, aunque sea por motivos dudosos.