Después de Yuzu: Nintendo prohíbe más emuladores de Switch

Yuzu se desarrolló principalmente para eludir las Medidas de Protección Técnica (TPM) de Nintendo y realizar copias ilegales de juegos de Nintendo Switch. Por ejemplo, los archivos de los videojuegos Switch están cifrados, pero Yuzu utiliza copias no autorizadas de las claves de cifrado necesarias para descifrar copias no autorizadas de los juegos Switch en el tiempo de ejecución o justo antes, sin el permiso de Nintendo.

Al menos un desarrollador quiere defenderse

Los 14 repositorios enumerados en la solicitud de DMCA ya no están disponibles. La mayoría de las personas ahora ven un mensaje que indica que la página no existe (error 404), lo que indica que los desarrolladores afectados han desconectado sus repositorios ellos mismos. Sin embargo, Github parece haber bloqueado el acceso a un total de seis repositorios. Ahí aparece la nota “El repositorio no está disponible debido a la eliminación de DMCA”.









como de uno Informe de TorrentFreak Al menos el desarrollador de Sudachi tiene eso. Fue anunciado en X.Para tomar medidas contra el bloqueo debido a su software. “Sin contenido ilegal” Muestra. Sin embargo, sigue siendo dudoso que pueda convencer a los abogados de Nintendo de esto. El fabricante de adaptadores es conocido desde hace años por tomar medidas muy duras contra las infracciones de derechos de autor.

Después de que Nintendo presentara una demanda contra los desarrolladores de Yuzu a finales de febrero, estos últimos aceptaron cerrar el emulador, entregar los dominios asociados y pagar 2,4 millones de dólares al fabricante de Switch. La disputa legal terminó, pero Yuzu regresó más tarde una y otra vez en forma de innumerables bifurcaciones y, a veces, con diferentes nombres.