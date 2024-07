Se distribuirá Android Auto 12.4

Errores conocidos

Comido recientemente:

[Auto] No se envían mensajes de whatsapp

– El equipo de Android Auto solucionó este problema. Consulte este anuncio para obtener más información. (16/05/2024)

[Auto] Gboard se encoge al usar Android Auto

– El equipo de Android Auto solucionó este problema. Consulte este anuncio para obtener más información. (19/04/2024)

[Auto] La conexión inalámbrica de Android Auto se desconecta cuando se pierde la señal del teléfono móvil

– Consulte este anuncio para obtener más información. (22/12/2023)

[Auto] Google One ya no permite que Android Auto omita la aplicación VPN

– Consulte este anuncio para obtener más información. (26/10/2023)

[Auto] Falta la aplicación Google Chat en Android Auto

– El equipo de Android Auto solucionó este problema. Consulte este anuncio para obtener más información. (24/10/2023)

[Auto] Falta la barra de tareas en la pantalla.

– Consulte este anuncio para obtener más información. (10/10/2023)

[Assistant] El asistente responde con el mensaje “Es necesario permitir resultados personales en este coche”.

– El equipo asistente ha abordado una solución a este problema. Consulte este anuncio para obtener más información. (26/05/2023)

Obras en curso:

[Auto] Las notificaciones de mensajes no funcionan

-El equipo de Android Auto necesita informes de errores para una mayor investigación.

[Auto] Problema de pantalla negra en Poco X6 pro

-El equipo de Android Auto está investigando este problema.

[Auto] Los mensajes de voz de WhatsApp están silenciados

– El equipo de Android Auto investiga los informes de errores enviados por los usuarios.

[Auto] Desconectar la conexión inalámbrica en dispositivos Samsung

– El equipo de Android Auto investiga los informes de errores enviados por los usuarios.