Destiny 2: Festival of the Lost trae diversión espeluznante

Hoy vuelve gratis Destino 2-Evento “Festival de los Perdidos” Una vez más, estará disponible hasta el 8 de noviembre. Tradicionalmente, los jugadores usan máscaras aterradoras (¡y ridículas!) y obtienen recompensas al completar desafíos en sectores embrujados en todo el sistema. Incluir regalos de Año Nuevo Rifle de francotirador legendario “Tecnología aterradora”elegido por la sociedad Kit de decoración de armadura mecánica Además de cosméticos adicionales. Esto se puede tratar con festival de mapas de eventos perdidos estar desbloqueado. Aquí está el tráiler:

Recompensas de tarjetas de eventos

El nuevo mapa de eventos Festival of the Lost incluye desafíos, así como recompensas gratuitas y de gran valor para todos los jugadores. Al igual que en el evento Solstice de la temporada pasada, los jugadores pueden usar la tarjeta de evento para desbloquear nuevos elementos cosméticos, como nuevas expresiones, un barco, el Exotic Ghost Shell y más.

Sectores habitados

La novedad de este año es el sector embrujado de ETZ, donde acecha la horrible pandilla y quiere evitar que consigas las cosas buenas 🍬. Los guardianes pueden ver la aterradora lista de reproducción de sectores embrujados, mientras los jugadores se enfrentan a los decapitados en sectores embrujados nuevos y antiguos.

adornos de armadura mecanica

El año pasado, la comunidad votó por su Lost Fashion Festival por primera vez, y ahora #TeamMech ha sido votado nuevamente. Los jugadores ahora pueden comprar Mech Armor en Eververse Store a cambio de Bright Dust o Silver para pasar el sistema con estilo.

Recompensas de Bungee

quien – cual camiseta sin cabeza Disponible en la Tienda de Bungie para Guardianes que completen Bookworm I Triumph al desbloquear un tercio de las páginas en Book of the Lost durante el evento Festival of the Lost. Además, en la Tienda de Bungie, el Medalla pin coleccionable de Cazafantasmas Estará disponible para pre-pedido para los jugadores que completen el nuevo sello del juego y el título asociado. Las recompensas se pueden desbloquear hasta el final del evento el 8 de noviembre.

Mientras los jugadores disfrutan de caramelos y golosinas durante el Festival de los Perdidos, la búsqueda del tesoro continúa en temporada de invasores Además, que dura hasta el 6 de diciembre.