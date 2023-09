Deutsche Bahn: más de cuatro horas de retraso, cuando una orquesta intenta viajar de forma respetuosa con el clima

Estimado @DBBahn: No todos los mensajes diarios de quejas sobre bases de datos en X (antes Twitter) son tan amigables. Esta vez son Orquesta Filarmónica de Múnichque se muestran muy conciliadores al expresar su descontento por llegar tarde.

Un martes de septiembre quisieron tomar el tren desde Colonia hasta el Festival de Música de Berlín de forma respetuosa con el medio ambiente en el marco de su gira de apertura de temporada. No hay problema, piensas, conexiones salientes constantes, alrededor de 4,5 horas en coche. Esto debería haber sido posible controlarlo incluso con retrasos prolongados, para lo cual, por supuesto, se tuvo en cuenta un colchón temporal.

Debería, podría, debería. En los ferrocarriles todo es diferente desde hace mucho tiempo. Para los 200 participantes, el viaje también transcurrió de manera diferente a lo planeado (interpretaron la monumental Segunda Sinfonía de Mahler). En lugar de salir de Colonia a las 9:30 horas, el viaje comenzó sólo tres horas más tarde debido a tres cancelaciones de trenes (en números: 3) y falta de información, y el retraso total en Berlín fue de 4,5 horas.

Llevaban diez horas en la carretera y el responsable no se disculpó hasta el viernes, segundo día después de descubrirse el peligro. Después de que el martes se culpara a “reparaciones de trenes”, según el navegante DN, la causa del viernes fue un “frente meteorológico severo”. El concierto de Berlín debía comenzar con 25 minutos de retraso y la transmisión de radio prevista fue cancelada. Luego bajo Mirja Grazineti-Tila Cuando finalmente se cantó el último verso de Klopstock, “To God You Shall Be Carried”, la “Sinfonía de la Resurrección” de Mahler estaba un poco agotada y, sin embargo, aún exquisitamente dominada, pero el Deutsche Bahn, tal vez, tenía a todos los participantes (no sólo a ellos). Enviado al infierno otra vez.

“A pesar de las repetidas experiencias negativas, los hemos defendido y protegido una y otra vez. Pero nos apuñalas por la espalda y nos decepcionas. No podemos contar contigo. Ya no podemos hacer eso. ¿Cuándo despertarás por fin?”, publicaron los habitantes de Múnich. No hay respuesta. Parece que en medio del constante caos diario los ferrocarriles han perdido incluso la última capacidad de comunicación. Lufthansa estará contenta. Pero en realidad no es mejor .